Кировчанин покупал "Айфон" и стал жертвой мошенников.

Поделиться новостью:

36-летний кировчанин попытался купить на одном из интернет-сайтов "Айфон".

Его стоимость составила 30 тысяч рублей. Мужчина сначала перевел деньги. Но после того, как сайт завис и перестал подавать признаки жизни, кировчанин понял, что стал жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

А 50-летний житель Кирова потерял 10 тысяч рублей при покупке в интернете коллекционной монеты. 27 февраля мужчина приобрел на интернет-аукционе монету царских времен.

Но после того как «владелец» монеты получил деньги, связь с покупателем была прервана.

Полиция напоминает, что подобные сделки необходимо совершать на зарекомендовавших себя сайтах, которые дают гарантию, что вас не обманут.

по информации УМВД по Кировской области