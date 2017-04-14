Кировчанин покупал "Айфон" и стал жертвой мошенников.
36-летний кировчанин попытался купить на одном из интернет-сайтов "Айфон".
Его стоимость составила 30 тысяч рублей. Мужчина сначала перевел деньги. Но после того, как сайт завис и перестал подавать признаки жизни, кировчанин понял, что стал жертвой мошенников.
В настоящее время по данному факту ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
А 50-летний житель Кирова потерял 10 тысяч рублей при покупке в интернете коллекционной монеты. 27 февраля мужчина приобрел на интернет-аукционе монету царских времен.
Но после того как «владелец» монеты получил деньги, связь с покупателем была прервана.
Полиция напоминает, что подобные сделки необходимо совершать на зарекомендовавших себя сайтах, которые дают гарантию, что вас не обманут.
по информации УМВД по Кировской области
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