Житель Куменского района украл два мотоцикла.
Кража была совершена в начале года.
25-летний житель деревни Парфеновщина Куменского района сообщил в полицию, что из его гаража пропали два мотоцикла: «ИЖ-Планета-5» и «ИЖ-Планета-3». Свой ущерб молодой человек оценил в 7 тысяч рублей.
По горячим следам раскрыть кражу не удалось.
Но в итоге сотрудники уголовного розыска наконец вышли на след похитителя. Им оказался 23-летний местный житель.
В настоящее время похищенные мотоциклы у него изъяты.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
по информации УМВД по Кировской области
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