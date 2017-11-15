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Новости / Общество

Житель Куменского района украл два мотоцикла.

Вчера, 14:46 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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Кража была совершена в начале года.
 
25-летний житель деревни Парфеновщина Куменского района сообщил в полицию, что из его гаража пропали два мотоцикла: «ИЖ-Планета-5» и «ИЖ-Планета-3». Свой ущерб молодой человек оценил в 7 тысяч рублей.
 
По горячим следам раскрыть кражу не удалось.
 
Но в итоге сотрудники уголовного розыска наконец вышли на след похитителя. Им оказался 23-летний местный житель.
 
В настоящее время похищенные мотоциклы у него изъяты.
 
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
 
по информации УМВД по Кировской области


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