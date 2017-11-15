Житель Куменского района украл два мотоцикла.

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Кража была совершена в начале года.

25-летний житель деревни Парфеновщина Куменского района сообщил в полицию, что из его гаража пропали два мотоцикла: «ИЖ-Планета-5» и «ИЖ-Планета-3». Свой ущерб молодой человек оценил в 7 тысяч рублей.

По горячим следам раскрыть кражу не удалось.

Но в итоге сотрудники уголовного розыска наконец вышли на след похитителя. Им оказался 23-летний местный житель.

В настоящее время похищенные мотоциклы у него изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

по информации УМВД по Кировской области