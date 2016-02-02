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Птицы заповедника «Нургуш» на фотовыставке в библиотеке № 3

Вчера, 14:56 | Просмотров: 126 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Орлан-белохвост и скопа, гоголь и болотная сова. В библиотеке № 3 сегодня можно увидеть «Птиц заповедных мест». Фотовыставку подготовил Государственный заповедник «Нургуш».

В заповедных лесах встречается семь представителей семейства дятлов. Большой пёстрый, в отличие от своих собратьев, в зимнее время питается семенами ели и сосны. А вот белоспинный дятел в течение всего года поедает насекомых, может кормиться непрерывно несколько часов и углубляться в дерево на 15-20 см. Еще один житель заповедника - болотная сова, гнезда свои она строит на земле, под кустами или старыми корягами.

Птицы заповедника «Нургуш» на фотовыставке в библиотеке № 3НАДЕЖДА ТЮЛЬКИНА, БИБЛИОТЕКАРЬ БИБЛИОТЕКИ № 3 Г. КИРОВА:
«Это таинственный, загадочный хищник, ведущий ночной образ жизни, с не птичьей внешностью, очень интересная особенность у болотной совы - в основном она молчит, но если, например, ее гнезду угрожает какая-то опасность, она начинает тявкать, шипеть и нападать на своих врагов, кроме того, это одна из немногих птиц, которая создает пару на всю жизнь».

А эта птица, занесенная в Красную книгу Кировской области, однажды решила не улетать на зиму в теплые края, оставшись в «Нургуше». И в заповеднике решили оборудовать два искусственных гнездовья для орлана-белохвоста. Попала в объектив фотоаппарата и нырковая утка - гоголь, облюбовавшая лесные озёра и тихие таёжные реки.

НАДЕЖДА ТЮЛЬКИНА, БИБЛИОТЕКАРЬ БИБЛИОТЕКИ № 3 Г. КИРОВА:
«Удивительно, что эти птицы гнездятся в дуплах хвойных деревьев, они находят пустые гнезда, часто из-за гнезд начинаются между ними драки, и там выводят своих птенчиков. Птенчики очень быстро становятся самостоятельными, на второй день выпрыгивают из гнезда».

Узнать интересные факты из жизни птиц, населяющих заповедные места, можно на выставке "Душа и голос природы" в библиотеке № 3 областного центра.


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