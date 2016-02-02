Птицы заповедника «Нургуш» на фотовыставке в библиотеке № 3

Поделиться новостью:

Орлан-белохвост и скопа, гоголь и болотная сова. В библиотеке № 3 сегодня можно увидеть «Птиц заповедных мест». Фотовыставку подготовил Государственный заповедник «Нургуш».В заповедных лесах встречается семь представителей семейства дятлов. Большой пёстрый, в отличие от своих собратьев, в зимнее время питается семенами ели и сосны. А вот белоспинный дятел в течение всего года поедает насекомых, может кормиться непрерывно несколько часов и углубляться в дерево на 15-20 см. Еще один житель заповедника - болотная сова, гнезда свои она строит на земле, под кустами или старыми корягами.А эта птица, занесенная в Красную книгу Кировской области, однажды решила не улетать на зиму в теплые края, оставшись в «Нургуше». И в заповеднике решили оборудовать два искусственных гнездовья для орлана-белохвоста. Попала в объектив фотоаппарата и нырковая утка - гоголь, облюбовавшая лесные озёра и тихие таёжные реки.Узнать интересные факты из жизни птиц, населяющих заповедные места, можно на выставке "Душа и голос природы" в библиотеке № 3 областного центра.