Прокуратура закрыла сайт, который пропагандировал зацепинг

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Крутизна в обмен на жизнь. Кировская прокуратура приняла меры к блокировке интернет-страницы, содержащей информацию о зацепинге. О смертельно опасном увлечении - в материале Карина Алоян.За модным словом "зацепинг" — бессмысленная и жестокая игра, жизни детей и слезы родителей. Счет жертв и покалеченных идет уже на сотни.С каждым годом количество желающих "прокатиться с ветерком" увеличивается. Дамир - один из бывших любителей "пощекотать себе нервы". Когда-то на молодого человека произвел впечатление фильм с обилием экстремальных сцен, хотелось быть похожим на его героев. Повзрослев, Дамир пересмотрел свое отношение и к экстриму, и к новомодным увлечениям.Интернет-сообщества, пропагандирующие смертельный зацепинг, блокируют в соцсетях каждый день. Однако они появляются вновь. Одно из таких сообществ выявили сотрудники прокуратуры Тужинского района.Уберечь детей от беды, считают специалисты, помогут кружки, спортивные секции, занятия музыкой или техникой. Но главное — это, конечно, внимание родителей.