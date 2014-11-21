Прокуратура закрыла сайт, который пропагандировал зацепинг
За модным словом "зацепинг" — бессмысленная и жестокая игра, жизни детей и слезы родителей. Счет жертв и покалеченных идет уже на сотни.
ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КИРОВСКОГО ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ:
«Если сравнивать с крупными городами: Москва, Петербург, Нижний Новгород, конечно, не так масштабно это звучит, но это явление всё равно есть, поэтому мы волнуемся и работаем в этом направлении, чтобы исключить полностью эти факты зацепинга. В прошлом году было выявлено 5 человек, 3 факта по 2 человека, позапрошлый год - тоже 5 человек, то есть видно, что движение есть».
С каждым годом количество желающих "прокатиться с ветерком" увеличивается. Дамир - один из бывших любителей "пощекотать себе нервы". Когда-то на молодого человека произвел впечатление фильм с обилием экстремальных сцен, хотелось быть похожим на его героев. Повзрослев, Дамир пересмотрел свое отношение и к экстриму, и к новомодным увлечениям.
ДАМИР:
«Ну, во-первых, подумать о своих родителях, потому что то, что от вас останется - их не впечатлит и во-вторых, электричка сейчас не такая уж дорогая - можно накопить на обычный проезд и скататься».
Интернет-сообщества, пропагандирующие смертельный зацепинг, блокируют в соцсетях каждый день. Однако они появляются вновь. Одно из таких сообществ выявили сотрудники прокуратуры Тужинского района.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Была размещена информация, фотографии, текстовка, которая фактически побуждает несовершеннолетних совершать противоправные действия на железнодорожном транспорте, то есть так называемый зацепинг. В настоящий момент, судебное решение после вступления в законную силу будет направлено в управление роскомнадзора для соответственно блокировки данной страницы».
Уберечь детей от беды, считают специалисты, помогут кружки, спортивные секции, занятия музыкой или техникой. Но главное — это, конечно, внимание родителей.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
02.08.2017
Прокуратура города Кирова добилась блокировки в соцсети интернет-страницы с информацией о криминальной субкультуре…
18.12.2017
Кировская прокуратура нашла в интернете сайты, продававшие поддельные российские паспорта.
10.06.2015
Котельничская прокуратура потребовала запретить несколько интернет-сайтов, на которых были размещены инструкции по…
Популярные новости
22.02.2018