Школьники представили свои проекты по благоустройству общественных территорий

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- Мы представляем вам проект - парк нашей мечты. Здесь все объекты расположены удобно для каждого посетителя.

«На ней будет много аквапарков, спортивных кортов, современных технологий, которых нет на площадях города».

«Я хотел бы спортплощадки, корты, баскетбольные площадки, футбольные поля. Чтобы юноши могли в свободное время отдыхать, развлекаться».

«Мы приглашаем всех родителей учащихся, всех учеников, которым исполнилось 14 лет, чтобы 18 марта придти и принять участие в голосовании».

Выбрать городские территории, которые будут благоустроены, смогут и школьники. Голосование за объекты, отремонтированные по проекту "Формирование комфортной городской среды", состоится 18 марта. Как к нему готовятся юные кировчане?Старшеклассники 59-й школы изобразили, как они видят места отдыха в Кирове. Так, в парке должен быть фонтан, карусели, пруд с утками и мороженое. А вот на главной площади города ребята хотели бы видеть зону активного отдыха.Пока это фантазии, однако, у школьников есть возможность повлиять на облик своего города. Киров готовится к реализации большой федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Она позволит благоустроить часть территорий, в их числе парки и скверы в разных районах.На благоустройство в этом году у города есть 79 миллионов рублей. Что конкретно на эти деньги будет сделано, выберут сами кировчане, в том числе и юные. Проголосовать можно на счетных участках, для удобства они будут расположены там же, где и избирательные участки.В каждой школе Кирова прошли открытые уроки, где подросткам подробно рассказали о программе благоустройства. И теперь у каждого из ребят есть возможность выбрать, какая городская территория станет уютнее.