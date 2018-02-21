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Школьники представили свои проекты по благоустройству общественных территорий

Вчера, 18:15 | Просмотров: 147 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Выбрать городские территории, которые будут благоустроены, смогут и школьники. Голосование за объекты, отремонтированные по проекту "Формирование комфортной городской среды", состоится 18 марта. Как к нему готовятся юные кировчане?

- Мы представляем вам проект - парк нашей мечты. Здесь все объекты расположены удобно для каждого посетителя.
 
 
Старшеклассники 59-й школы изобразили, как они видят места отдыха в Кирове. Так, в парке должен быть фонтан, карусели, пруд с утками и мороженое. А вот на главной площади города ребята хотели бы видеть зону активного отдыха.

Школьники представили свои проекты по благоустройству общественных территорийАНАСТАСИЯ КОНОВАЛОВА, УЧЕНИЦА 9"Б" ШКОЛЫ № 59 Г.КИРОВ:
«На ней будет много аквапарков, спортивных кортов, современных технологий, которых нет на площадях города».
 
 
Пока это фантазии, однако, у школьников есть возможность повлиять на облик своего города. Киров готовится к реализации большой федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Она позволит благоустроить часть территорий, в их числе парки и скверы в разных районах.

Школьники представили свои проекты по благоустройству общественных территорийДАНИЛ ЗЫКИН, УЧЕНИК 9 "Б" ШКОЛЫ № 59 Г.КИРОВ:
«Я хотел бы спортплощадки, корты, баскетбольные площадки, футбольные поля. Чтобы юноши могли в свободное время отдыхать, развлекаться».
 
 
На благоустройство в этом году у города есть 79 миллионов рублей. Что конкретно на эти деньги будет сделано, выберут сами кировчане, в том числе и юные. Проголосовать можно на счетных участках, для удобства они будут расположены там же, где и избирательные участки.

Школьники представили свои проекты по благоустройству общественных территорийАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы приглашаем всех родителей учащихся, всех учеников, которым исполнилось 14 лет, чтобы 18 марта придти и принять участие в голосовании».
 
 
В каждой школе Кирова прошли открытые уроки, где подросткам подробно рассказали о программе благоустройства. И теперь у каждого из ребят есть возможность выбрать, какая городская территория станет уютнее.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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