Школьники представили свои проекты по благоустройству общественных территорий

Выбрать городские территории, которые будут благоустроены, смогут и школьники. Голосование за объекты, отремонтированные по проекту "Формирование комфортной городской среды", состоится 18 марта. Как к нему готовятся юные кировчане?
- Мы представляем вам проект - парк нашей мечты. Здесь все объекты расположены удобно для каждого посетителя.
Старшеклассники 59-й школы изобразили, как они видят места отдыха в Кирове. Так, в парке должен быть фонтан, карусели, пруд с утками и мороженое. А вот на главной площади города ребята хотели бы видеть зону активного отдыха.
АНАСТАСИЯ КОНОВАЛОВА, УЧЕНИЦА 9"Б" ШКОЛЫ № 59 Г.КИРОВ:
«На ней будет много аквапарков, спортивных кортов, современных технологий, которых нет на площадях города».
Пока это фантазии, однако, у школьников есть возможность повлиять на облик своего города. Киров готовится к реализации большой федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Она позволит благоустроить часть территорий, в их числе парки и скверы в разных районах.
ДАНИЛ ЗЫКИН, УЧЕНИК 9 "Б" ШКОЛЫ № 59 Г.КИРОВ:
«Я хотел бы спортплощадки, корты, баскетбольные площадки, футбольные поля. Чтобы юноши могли в свободное время отдыхать, развлекаться».
На благоустройство в этом году у города есть 79 миллионов рублей. Что конкретно на эти деньги будет сделано, выберут сами кировчане, в том числе и юные. Проголосовать можно на счетных участках, для удобства они будут расположены там же, где и избирательные участки.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы приглашаем всех родителей учащихся, всех учеников, которым исполнилось 14 лет, чтобы 18 марта придти и принять участие в голосовании».
В каждой школе Кирова прошли открытые уроки, где подросткам подробно рассказали о программе благоустройства. И теперь у каждого из ребят есть возможность выбрать, какая городская территория станет уютнее.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.