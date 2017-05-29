«Лаборатория фантастики» в музее Грина
Где еще разместить работы юных изобретателей, если не в музее писателя-романтика и фантаста? Помимо постоянной экспозиции в кировском музее Грина сегодня можно увидеть новейшие разработки в сфере электроники и робототехники.
АННА ХЛЫБОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Три раздела есть в выставке: роботы-помощники человека, электронные обучающие игры и игрушки для детей, и приспособления для улучшения для жизни человека. Очень важно, что большинство из них сделали совсем юные изобретатели, которые ходят по нашим улицам, живут в нашем городе и вот это будущее нашего города и нашей страны».
Будущее города и страны выглядит впечатляюще. Школьники берут за основу самые современные технические концепты и предлагают варианты для их улучшения. Например, современный «умный дом», по мнению Льва Бабинцева, недостаточно продуман.
ЛЕВ БАБИНЦЕВ, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ №28:
«Когда мы заказываем пищу, умный дом максимум что может сделать — это только приготовить ее для нас, но никак не довезти. Таким образом, предположим, что по нажатию кнопки, робот едет к холодильнику, который, в свою очередь выталкивает на него выталкивает на него пищу с помощью специального конвейера».
При этом владельцу такой роботизированной системы не придется задавать никаких других команд, робот привезет еду в нужную комнату и если надо отвезет обратно посуду. Над передвижением этих роботов по дому и не только подумал другой школьник.
- Если мы показываем красный цвет - он едет назад.
Помимо роботов, на выставке можно увидеть и обучающие игры для детей, и речь совсем не о конструкторах, а о практически полезных навыках. Безопасное включение розеток и открывания разных видов замков. Все представленные работы были участниками конкурса Вернадского и "Я - инженер".
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА, КООРДИНАТОР КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО:
«25 лет назад впервые появился конкурс Вернадского, он появился в Москве. Вначале участвовали 10 человек, а сегодня больше 7и тысяч. Из 17 стран мира».
Выставка работ юных кировских изобретателей будет открыта весь месяц — до 31 марта.
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