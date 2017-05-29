«Лаборатория фантастики» в музее Грина

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В музее Грина совместили прошлое и будущее. «Лаборатория фантастики» отразила самые современные технические концепты, над которыми трудятся школьники нашего города. Какой станет жизнь кировчан будущего?Где еще разместить работы юных изобретателей, если не в музее писателя-романтика и фантаста? Помимо постоянной экспозиции в кировском музее Грина сегодня можно увидеть новейшие разработки в сфере электроники и робототехники.Будущее города и страны выглядит впечатляюще. Школьники берут за основу самые современные технические концепты и предлагают варианты для их улучшения. Например, современный «умный дом», по мнению Льва Бабинцева, недостаточно продуман.При этом владельцу такой роботизированной системы не придется задавать никаких других команд, робот привезет еду в нужную комнату и если надо отвезет обратно посуду. Над передвижением этих роботов по дому и не только подумал другой школьник.Помимо роботов, на выставке можно увидеть и обучающие игры для детей, и речь совсем не о конструкторах, а о практически полезных навыках. Безопасное включение розеток и открывания разных видов замков. Все представленные работы были участниками конкурса Вернадского и "Я - инженер".Выставка работ юных кировских изобретателей будет открыта весь месяц — до 31 марта.