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Новости / Общество

Курсы повышения квалификации как социальный лифт

Сегодня, 13:15 | Просмотров: 88 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В ближайшие пять лет на развитие системы здравоохранения расходы должны увеличиться вдвое. О такой необходимости говорил в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин. Так, например, Кировская область получит 192 млн рублей на ФАПы и мобильные комплексы. Кроме того заработала новая система подготовки кадров. Несколько врачей, прошедших обучение про программе "Управление медицинской организацией в современных условиях" уже возглавили ведущие клиники региона.

Курсы повышения квалификации врачей открылись при поддержке регионального Правительства и областного Минздрава. Они были направлены на подготовку руководителей современных медучреждений. Для эффективного руководства поликлиникой или больницей недостаточно быть просто хорошим врачом, надо сочетать в себе множество других знаний и умений, быть компетентным и в юридических вопросах и в финансовых, не отставать и от развития информационных технологий. Пока курсы прошли 44 врача и это только начало.

Курсы повышения квалификации как социальный лифтИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Люди имели возможность обновить свои знания, как по основной профессии, так и получить дополнительные знания, связанные с различного рода аспектами управления. Им читали лекции специалисты из Следственного Комитета, Прокуратуры, МВД, Министерства финансов, Министерства экономического развития Кировской области. С тем, чтобы люди понимали современные законы, что требуется от руководителей и в результате 6 человек успешно прошли этот конкурс и сегодня работают руководителями больших медицинских коллективов».
 
 
По сути, курсы стали настоящим социальным лифтом для медиков, прошедших их. Потребность в молодых, амбициозных и компетентных руководителях больниц и поликлиник по-прежнему очень высокая.

Курсы повышения квалификации как социальный лифтДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы живём в век информационных технологий, поэтому он должен понимать, как работает информационная система. Он должен обладать теми компетенциями, о которых говорил Игорь Владимирович. И надо сказать, что в ближайшее время мы подобные программы обучения, как доказавшие свою эффективность, продолжим на базе медицинского университета».
 
 
На круглом столе в Правительстве области обсуждались дальнейшие шаги по развитию курсов повышения квалификации, их выход за рамки только медицинской сферы. Например, подобные курсы проходят для педагогических работников, чтобы подготовить директоров школ, детских садов и колледжей нового поколения. В дискуссии кроме врачей и руководства области, принимали участие ректор ВятГу Валентин Пугач и Анатолий Чурин, экс глава областного департамента образования.


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