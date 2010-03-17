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Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщин

Сегодня, 14:06 | Просмотров: 53 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В региональной Приёмной Президента России прошла прямая линия по вопросам обеспечения законных прав и интересов женщин. С кировчанками общались специалисты из системы здравоохранения, образования, работники Пенсионного Фонда.

С 2013 года в России действует диспансеризация взрослого населения, но с этого года в методологии исследований появились изменения. Теперь всем женщинам, достигшим возраста 39 лет 1 раз в два года должно проводиться маммографическое исследование молочных желез для выявления рака груди на ранних стадиях.

Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщинЕКАТЕРИНА ВИДЯКИНА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если какая-то патология выявляется, то контрольные исследования каждые полгода рекомендуют. Кроме того у нас есть профосмотры, обязательные УЗИ и маммографии молочных желёз».

Чаще всего на прямую телефонную линию звонили молодые мамы, обеспокоенные вопросами устройства своих детей в детские сады и ясли. Если начиная с 3 лет попасть в садик сейчас не проблема, то в возрасте от 1,5 лет до 3 устроить малыша в ясли удается не всем. Женщин интересовало, будет ли продолжена программа строительства дошкольных учреждений и если да, то в каком виде?

Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщинВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Эта программа не остановлена и сейчас продолжается на уровне ясельном, будут строиться ясли, но и детские сады тоже. Конечно, если будет поступать федеральное финансирование».
 
По планам областного правительства, к концу 2019 года в Кирове планируется создать 720 мест для детей в возрасте до 3 лет и практически столько же для ребят старше 3-х лет. Это станет возможным благодаря строительству новых зданий. К концу 2019 года дошкольные учреждения появятся на улицах Чистопрудненской и Ивана Попова в Чистых Прудах, на улицах Торфяной и Энтузиастов. Также новые садики будут построены в Нововятске.


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