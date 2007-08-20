Портрет сотрудника ПДН Ирины Орленко
Ирина Орленко посвятила работе в службе ПДН 13 лет. А начиналось все с давней мечты - стать учителем начальных классов. Получив профессию и отработав в школе около десяти лет, по совету своей старшей сестры, которая к тому времени уже была сотрудников внутренних дел, Ирина Васильевна поступает работать в милицию.
ИРИНА ОРЛЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
«Моя работа мне очень нравится, хотя есть трудности. Нужно искать позитив. Нравится, когда людям помогаешь, видишь свои результаты. С таким отношением хожу, что нравится».
День инспектора ПДН расписан буквально по минутам: нужно успеть привести в порядок документацию, проведать неблагополучные семьи, провести беседы с нерадивыми школьниками, проверить, как организован их досуг. Инспектор по делам несовершеннолетних – это не просто сотрудник полиции. Это, прежде всего, педагог и психолог.
ИРИНА ОРЛЕНКО:
«Как правило, мы общаемся со сложными детками, те, кто стоит у нас на учете. Каждую проблему мы глубоко анализируем. Нам ребят приходится чему-то учить, подсказывать, на что-то обращать больше внимания. Также работать не только с подростками, но и их родителями, окружением».
В практике Ирины Орленко есть достаточно положительных примеров, когда сложные дети вырастали и, встретив на улице инспектора ПДН, благодарили за то, что не дали оступиться и свернуть с правильного пути, а это в их работе очень дорого стоит.
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