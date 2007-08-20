Портрет сотрудника ПДН Ирины Орленко

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Героиня нашего сюжета с гордостью носит погоны и не боится трудностей в работе. Ирина Орленко когда-то сменила учительскую указку на строгую форму и стала инспектором ПДН. О чем ни разу не пожалела.Ирина Орленко посвятила работе в службе ПДН 13 лет. А начиналось все с давней мечты - стать учителем начальных классов. Получив профессию и отработав в школе около десяти лет, по совету своей старшей сестры, которая к тому времени уже была сотрудников внутренних дел, Ирина Васильевна поступает работать в милицию.День инспектора ПДН расписан буквально по минутам: нужно успеть привести в порядок документацию, проведать неблагополучные семьи, провести беседы с нерадивыми школьниками, проверить, как организован их досуг. Инспектор по делам несовершеннолетних – это не просто сотрудник полиции. Это, прежде всего, педагог и психолог.В практике Ирины Орленко есть достаточно положительных примеров, когда сложные дети вырастали и, встретив на улице инспектора ПДН, благодарили за то, что не дали оступиться и свернуть с правильного пути, а это в их работе очень дорого стоит.