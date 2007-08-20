ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

07 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.8011
EURO: 70.5299
Погода в городе Кирове:
днём:  -10...-8°C
вечером:  -16...-14°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Портрет сотрудника ПДН Ирины Орленко

Сегодня, 14:13 | Просмотров: 55 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Героиня нашего сюжета с гордостью носит погоны и не боится трудностей в работе. Ирина Орленко когда-то сменила учительскую указку на строгую форму и стала инспектором ПДН. О чем ни разу не пожалела.

Ирина Орленко посвятила работе в службе ПДН 13 лет. А начиналось все с давней мечты - стать учителем начальных классов. Получив профессию и отработав в школе около десяти лет, по совету своей старшей сестры, которая к тому времени уже была сотрудников внутренних дел, Ирина Васильевна поступает работать в милицию.

Портрет сотрудника ПДН Ирины ОрленкоИРИНА ОРЛЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
«Моя работа мне очень нравится, хотя есть трудности. Нужно искать позитив. Нравится, когда людям помогаешь, видишь свои результаты. С таким отношением хожу, что нравится».

День инспектора ПДН расписан буквально по минутам: нужно успеть привести в порядок документацию, проведать неблагополучные семьи, провести беседы с нерадивыми школьниками, проверить, как организован их досуг. Инспектор по делам несовершеннолетних – это не просто сотрудник полиции. Это, прежде всего, педагог и психолог.

ИРИНА ОРЛЕНКО:
«Как правило, мы общаемся со сложными детками, те, кто стоит у нас на учете. Каждую проблему мы глубоко анализируем. Нам ребят приходится чему-то учить, подсказывать, на что-то обращать больше внимания. Также работать не только с подростками, но и их родителями, окружением».

В практике Ирины Орленко есть достаточно положительных примеров, когда сложные дети вырастали и, встретив на улице инспектора ПДН, благодарили за то, что не дали оступиться и свернуть с правильного пути, а это в их работе очень дорого стоит.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

28-летнюю жительницу Лузы обманули "кредиторы".

10:31 07.03.2018


28-летнюю жительницу Лузы обманули "кредиторы".

Житель Куменского района украл два мотоцикла.

14:46 06.03.2018


Житель Куменского района украл два мотоцикла.

Экс-сотрудника вневедомственной охраны приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков.

14:23 06.03.2018


Экс-сотрудника вневедомственной охраны приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков.

Кировчанин покупал "Айфон" и стал жертвой мошенников.

14:10 06.03.2018


Кировчанин покупал "Айфон" и стал жертвой мошенников.

В Кирове ищут педофила, напавшего на ребенка на улице Калинина.

13:41 06.03.2018


В Кирове ищут педофила, напавшего на ребенка на улице Калинина.

В отношении ООО "Управляющая компания "Вятка Уют" возбудили уголовное дело.

12:39 06.03.2018


В отношении ООО "Управляющая компания "Вятка Уют" возбудили уголовное дело.

Ряд дорог в Туже не соответствуют предъявляемым требованиям.

12:22 06.03.2018


Ряд дорог в Туже не соответствуют предъявляемым требованиям.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошли сноубордические соревнования для самых юных спортсменов

14:18 07.03.2018


В Кирове прошли сноубордические соревнования для самых юных спортсменов

Портрет сотрудника ПДН Ирины Орленко

14:13 07.03.2018


Портрет сотрудника ПДН Ирины Орленко

Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщин

14:06 07.03.2018


Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщин

Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбе

13:40 07.03.2018


Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбе

Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии

13:17 07.03.2018


Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Неблагополучные семьи.

20.08.2007


Неблагополучные семьи.

Женщина в погонах Надежда Черепанова

06.03.2015


Женщина в погонах Надежда Черепанова

Акция УВД "Рука помощи"

12.10.2012


Акция УВД "Рука помощи"

Сотрудники полиции изъяли ребенка из семьи

14.02.2013


Сотрудники полиции изъяли ребенка из семьи

Подполковник ПДН

07.03.2012


Подполковник ПДН

Участковые

20.08.2012


Участковые

Популярные новости

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

22.02.2018


Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

25.02.2018


В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

26.02.2018


В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

02.03.2018


Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

27.02.2018


В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

05.03.2018


В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх