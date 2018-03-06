В Кирове обнаружили опасные недострои

Поделиться новостью:

В Кировской области более десятка домов-недостроев, которые представляют опасность. Большая часть таких объектов находится в Кирове. Общественные активисты рассказали о самых проблемных.

Стены расписаны, окна без стекол и никакого ограждения. Этот дом в таком состоянии уже давно. Десять лет недострой в центре города портит вид и доставляет хлопот жителям окрестным домов и прохожим.

Этим пользуются многие. Не смотря на то, что здание не достроено, оно пустует не всегда. По словам местных жителей, сюда часто заходят поиграть дети, а когда стемнеет, появляются и взрослые.Недострой на Горбачева, 32 представляет реальную опасность. К такому выводу пришли общественные активисты. Они выявили множество нарушений.Активисты ОНФ на территории области обнаружили более десятка подобных объектов. Они обратились к представителям местной власти и владельцев зданий с предложением оградить опасные объекты. Вокруг некоторых недостроев забор появился. Однако, о полном решении проблемы пока говорить рано. Общественники продолжат работу в этом направлении.