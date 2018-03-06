В Кирове обнаружили опасные недострои
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Попасть внутрь здания? Да запросто! Для этого необходимо всего лишь перелезть через небольшую стеночку. Это сможет сделать, как взрослый, так и ребенок. Еще один вариант, вариант для ленивых - это спуститься в подвал. Здесь этому нет вообще никаких препятствий».
Этим пользуются многие. Не смотря на то, что здание не достроено, оно пустует не всегда. По словам местных жителей, сюда часто заходят поиграть дети, а когда стемнеет, появляются и взрослые.
НАТАЛЬЯ ТКАЧЕВА:
«По ночам собираются, шумят. Днем дети бегают. Ну, тут же опасно. Посмотрите, тут все открыто. Лестницы. У меня окна вот прямо сюда выходят. Каждый год я жду, что летом что-то произойдет».
Недострой на Горбачева, 32 представляет реальную опасность. К такому выводу пришли общественные активисты. Они выявили множество нарушений.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Раз строительство не закончено, значит, оно должно быть огорожено, доступа посторонних лиц на территорию данного объекта не должно осуществляться. Здесь есть и значительные перепады высот, есть и приямки неогороженные, т.е. получить травму здесь могут люди».
Активисты ОНФ на территории области обнаружили более десятка подобных объектов. Они обратились к представителям местной власти и владельцев зданий с предложением оградить опасные объекты. Вокруг некоторых недостроев забор появился. Однако, о полном решении проблемы пока говорить рано. Общественники продолжат работу в этом направлении.
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