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Новости / Общество

В Кирове обнаружили опасные недострои

Вчера, 20:16 | Просмотров: 116 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кировской области более десятка домов-недостроев, которые представляют опасность. Большая часть таких объектов находится в Кирове. Общественные активисты рассказали о самых проблемных.
 
Стены расписаны, окна без стекол и никакого ограждения. Этот дом в таком состоянии уже давно. Десять лет недострой в центре города портит вид и доставляет хлопот жителям окрестным домов и прохожим.

В Кирове обнаружили опасные недостроиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Попасть внутрь здания? Да запросто! Для этого необходимо всего лишь перелезть через небольшую стеночку. Это сможет сделать, как взрослый, так и ребенок. Еще один вариант, вариант для ленивых - это спуститься в подвал. Здесь этому нет вообще никаких препятствий».

Этим пользуются многие. Не смотря на то, что здание не достроено, оно пустует не всегда. По словам местных жителей, сюда часто заходят поиграть дети, а когда стемнеет, появляются и взрослые.

В Кирове обнаружили опасные недостроиНАТАЛЬЯ ТКАЧЕВА:
«По ночам собираются, шумят. Днем дети бегают. Ну, тут же опасно. Посмотрите, тут все открыто. Лестницы. У меня окна вот прямо сюда выходят. Каждый год я жду, что летом что-то произойдет».

Недострой на Горбачева, 32 представляет реальную опасность. К такому выводу пришли общественные активисты. Они выявили множество нарушений.

В Кирове обнаружили опасные недостроиДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Раз строительство не закончено, значит, оно должно быть огорожено, доступа посторонних лиц на территорию данного объекта не должно осуществляться. Здесь есть и значительные перепады высот, есть и приямки неогороженные, т.е. получить травму здесь могут люди».

Активисты ОНФ на территории области обнаружили более десятка подобных объектов. Они обратились к представителям местной власти и владельцев зданий с предложением оградить опасные объекты. Вокруг некоторых недостроев забор появился. Однако, о полном решении проблемы пока говорить рано. Общественники продолжат работу в этом направлении.


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