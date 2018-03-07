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Прекрасное и многоликое восьмое марта. Видеогалерея кировчанок

Вчера, 20:23 | Просмотров: 103 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Героини наших следующих сюжетов нашли свое призвание в совершенно разных сферах. Но всех их объединяет большое доброе сердце и любовь к своему делу.

- Интересно как раз пробовать, какие-то разные варианты. Вот это техника – японская.

Ирина Фёдоровна - не только врач, но лоскутных дел мастер. Народный промысел "с головой затянул" несколько лет назад. Через свои полотна отдает свою любовь и красоту окружающему миру. Мастерица уверена - в этом промысле каждый находит что-то для себя.

Прекрасное и многоликое восьмое марта. Видеогалерея кировчанок ИРИНА КНЯЗЕВА, МАСТЕРИЦА:
«Совершенно замечательное занятие. Я всем советую приобщиться к этому. Для кого-то это психотерапия может быть, для кого-то это возможность выразить себя, то есть у всех разные какие-то задачи, но непременно они у всех будут удовлетворены».

Всевозможные лоскутки, пуговицы - чтобы представить все это в одной композиции, нужен особый вкус. Но главный секрет мастерицы в другом - это вдохновение, которое приходит от природы и людей, надолго заряжающих светом и добром.

Ирина Орленко посвятила работе в службе ПДН 13 лет. А начиналось все с давней мечты - стать учителем начальных классов. Получив профессию и отработав в школе около десяти лет, по совету своей старшей сестры, которая к тому времени уже была сотрудников внутренних дел, Ирина Васильевна поступает работать в милицию.

Прекрасное и многоликое восьмое марта. Видеогалерея кировчанок ИРИНА ОРЛЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
«Моя работа мне очень нравится, хотя есть трудности. Нужно искать позитив. Нравится, когда людям помогаешь, видишь свои результаты. С таким отношением хожу, что нравится».

День инспектора ПДН расписан буквально по минутам: нужно успеть привести в порядок документацию, проведать неблагополучные семьи, провести беседы с нерадивыми школьниками, проверить, как организован их досуг. Инспектор по делам несовершеннолетних – это не просто сотрудник полиции. Это, прежде всего педагог и психолог.

ИРИНА ОРЛЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
«Как правило, мы общаемся со сложными детками, те, кто стоит у нас на учете. Каждую проблему мы глубоко анализируем. Нам ребят приходится чему-то учить, подсказывать, на что-то обращать больше внимания. Также работать не только с подростками, но и их родителями, окружением».

В практике Ирины Орленко есть достаточно положительных примеров, когда сложные дети вырастали и, встретив на улице инспектора ПДН, благодарили за то, что не дали оступиться и свернуть с правильного пути, а это в их работе очень дорого стоит.

Вязание, скрапбукинг, изготовление свечей и многое другое - в последнее время не успеваешь отслеживать новомодные женские увлечения. Сфера интересов Евгении - совсем в другом мире. 5 лет назад девушка твердо для себя решила - в свободное время будет помогать братьям нашим меньшим.

Прекрасное и многоликое восьмое марта. Видеогалерея кировчанок ЕВГЕНИЯ МАЛЫШЕВА, ВОЛОНТЕР:
«На протяжении этих всех лет я помогаю перевозками, очень много вожу животных на своей машине, я беру котят на передержку, диких, в основном и больных котят».

За время работы волонтером Евгения спасла не один десяток собак и более сотни кошек. Любовь к животным у девушки с детства и вряд ли можно назвать это простым увлечением.

ЕВГЕНИЯ МАЛЫШЕВА, ВОЛОНТЕР:
«Это однозначно не просто увлечение, не хобби. Мы этим живем. Это наша жизнь и мы полностью в этой теме».

Праздник праздником, но, как говорится, волонтеру все время нужно быть на чеку. Вот и праздничные дни Евгения посвятит своим любимцам.


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