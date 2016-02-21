Опрос к 8 марта. Поздравление губернатора
- Как вы относитесь к празднику 8-е марта?
- Отлично отношусь, это праздник весны, цветы, подарки.
- Это женский праздник, красота, сила.
- Нет ничего плохого, приятно сделать подарок - пусть это ограничивается одним днем, но хотя бы один.
- Это праздник для женщин и мы мужчины обязаны сделать его как можно прекраснее - они ждут этого целый год, поэтому пусть мужья побалуют их в этот день.
- Муж рядом дома. Цветы, подарки.
- Хорошее настроение, подарки от любимого человека, от детей.
- Весна наступает. Самое главное.
- Восьмое марта это весна, душа, краски, любовь. Это самое, что женщинам необходимо. Самый великий праздник для женщин.
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