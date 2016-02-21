Опрос к 8 марта. Поздравление губернатора

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Не только цветы и подарки. Жители области – рассказали, с чем у них ассоциируется первый весенний праздник.- Как вы относитесь к празднику 8-е марта?- Отлично отношусь, это праздник весны, цветы, подарки.- Это женский праздник, красота, сила.- Нет ничего плохого, приятно сделать подарок - пусть это ограничивается одним днем, но хотя бы один.- Это праздник для женщин и мы мужчины обязаны сделать его как можно прекраснее - они ждут этого целый год, поэтому пусть мужья побалуют их в этот день.- Муж рядом дома. Цветы, подарки.- Хорошее настроение, подарки от любимого человека, от детей.- Весна наступает. Самое главное.- Восьмое марта это весна, душа, краски, любовь. Это самое, что женщинам необходимо. Самый великий праздник для женщин.