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В Яранске команды из интернатов для пожилых соревновались в скорости, силе и точности

Вчера, 20:45 | Просмотров: 97 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Заниматься спортом можно в любом возрасте. Это доказали участники фестиваля "За здоровый образ жизни". В нем участвовали постояльцы домов-интернатов для пожилых людей.

Сначала разминка, а после этого можно начинать дружеское соревнование. Скандинавской ходьбой уже никого не удивишь. Это занятие прижилось в Кировской области. Но преодолевать дистанцию на перегонки, да еще и эстафета, такое в нашем регионе увидишь не часто.

- На старт. Внимание!

С первых же секунд вперед вырывается команда Яранского интерната для пожилых людей. Отрыв увеличивается с каждой секундой, так же как и восторг болельщиков.

Судьи смотрят не только на скорость, но и на техничность ходьбы.

В Яранске команды из интернатов для пожилых соревновались в скорости, силе и точностиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это палка для скандинавской ходьбы. Ни в коем случае не путать с лыжной палкой. Главное отличие - это длина. Во время скандинавской ходьбы толчок должен происходить позади человека, а во время катания на лыжах спереди. Еще один важный отличительный момент, палка для скандинавской ходьбы - эргономична. Здесь можно настроить любую удобную длину».

В погоню за победой отправились три команды. Яранск, Кирово-Чепецк и Киров. Программа фестиваля "за здоровый образ жизни" насыщена. Здесь и ходьба, и дартс, и даже армреслинг.

- Готовы? Можно!

Самый сильный пожилой человек фестиваля - Сергей Щенников. Он занимается тяжелой атлетикой с детства. Даже сегодня не расстается с гирями.

В Яранске команды из интернатов для пожилых соревновались в скорости, силе и точностиСЕРГЕЙ ЩЕННИКОВ:
«Каждое утро!
- По сколько подходов?
 - По 50-т раз.
- А гиря сколько весит?
- 25-ть!».

Это первый областной фестиваль. "За здоровый образ жизни" - это не только соревнования. Таким образом, региональное министерство соцразвития планирует повысить интерес к спорту у пожилых людей. Заниматься физкультурой можно и нужно в любом возрасте. В Яранском доме-интернате результаты такой работы уже видны.

В Яранске команды из интернатов для пожилых соревновались в скорости, силе и точностиЛЮДМИЛА БЕЛОУСОВА, ДИРЕКТОР КОГБУСО «ЯРАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»:
«Привлекли ту категорию мужчин, женщин, те, которые желают. У нас получилось. Сейчас стали заниматься у нас в зале. Так же занимаются у нас на тренажерах, скандинавская ходьба популярностью пользоваться стала».

В первом фестивале приняли участи 30 пожилых спортсменов, по 10-ть человек в каждой команде. Победили представители Яранска. Организаторы уверены, в будущем число команд и спортсменов возрастет.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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