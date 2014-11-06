В Яранске команды из интернатов для пожилых соревновались в скорости, силе и точности

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Заниматься спортом можно в любом возрасте. Это доказали участники фестиваля "За здоровый образ жизни". В нем участвовали постояльцы домов-интернатов для пожилых людей.Сначала разминка, а после этого можно начинать дружеское соревнование. Скандинавской ходьбой уже никого не удивишь. Это занятие прижилось в Кировской области. Но преодолевать дистанцию на перегонки, да еще и эстафета, такое в нашем регионе увидишь не часто.С первых же секунд вперед вырывается команда Яранского интерната для пожилых людей. Отрыв увеличивается с каждой секундой, так же как и восторг болельщиков.Судьи смотрят не только на скорость, но и на техничность ходьбы.В погоню за победой отправились три команды. Яранск, Кирово-Чепецк и Киров. Программа фестиваля "за здоровый образ жизни" насыщена. Здесь и ходьба, и дартс, и даже армреслинг.Самый сильный пожилой человек фестиваля - Сергей Щенников. Он занимается тяжелой атлетикой с детства. Даже сегодня не расстается с гирями.Это первый областной фестиваль. "За здоровый образ жизни" - это не только соревнования. Таким образом, региональное министерство соцразвития планирует повысить интерес к спорту у пожилых людей. Заниматься физкультурой можно и нужно в любом возрасте. В Яранском доме-интернате результаты такой работы уже видны.В первом фестивале приняли участи 30 пожилых спортсменов, по 10-ть человек в каждой команде. Победили представители Яранска. Организаторы уверены, в будущем число команд и спортсменов возрастет.