Михаил Бабич поздравил представительниц прекрасной половины с 8 Марта

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Несмотря на то, что международный женский день только завтра, поздравления с праздником кировчанки начинают принимать уже сегодня.

Так с 8 марта представительниц прекрасной половины Приволжского федерального округа поздравил полпред президента Михаил Бабич.