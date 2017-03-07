Михаил Бабич поздравил представительниц прекрасной половины с 8 Марта
«В России, российские мужчины ради своих любимых российских женщин отмечаем этот праздник, как праздник любви, как праздник уважения и как праздник преклонения перед женщиной».
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