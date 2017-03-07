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Новости / Общество

Михаил Бабич поздравил представительниц прекрасной половины с 8 Марта

Вчера, 21:14 | Просмотров: 101 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Несмотря на то, что международный женский день только завтра, поздравления с праздником кировчанки начинают принимать уже сегодня.
 
 
Так с 8 марта представительниц прекрасной половины Приволжского федерального округа поздравил полпред президента Михаил Бабич.

«В России, российские мужчины ради своих любимых российских женщин отмечаем этот праздник, как праздник любви, как праздник уважения и как праздник преклонения перед женщиной».


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