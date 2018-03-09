Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.

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Начальник Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марат Френкель ушел из жизни 8 марта 2018 года.

От имени Правительства Кировской области соболезнования в связи со смертью кировского учёного, члена Общественной палаты Кировской области выразил губернатор Игорь Васильев.

Марат Ошерович Френкель родился 1 апреля 1939 года. Окончил Казанский государственный университет по специальности инженер-метеоролог.

С 1973 года возглавил Кировскую гидрометобсерваторию, и после её преобразования в «Кировский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» являлся его бессменным руководителем.

В 1997 году М. Френкель защитил докторскую диссертацию по географическим наукам, был избран профессором. В 1997 году стал академиком Российской академии естественных наук.

Марат Френкель - один из инициаторов создания всемирно известной программы «Возрождение Волги», сопредседатель экологического парламента Волжского бассейна и Северного Каспия автор и соавтор более 30 законов Кировской области по охране природы и природопользованию.