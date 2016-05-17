Город Нолинск в конкурсе «Вятская провинция - красота деревенская»

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Вятская провинция - красота деревенская. Областной конкурс с таким романтичным названием перешел ко второму этапу — оценке комиссии. Первым городом-участником стал Нолинск. Чем удивляли делегацию экспертов местные жители?Первой достопримечательностью, которую показали комиссии конкурса, стал знаменитый собор Николая Чудотворца. Даже в разрушенном состоянии он остается визитной карточкой Нолинска, а после завершения реставрации, безусловно, привлечет сюда немало туристов.Исторических сооружений в городе много. За один день комиссия смогла посмотреть лишь некоторые из них: храмы, купеческие дома, здания музеев в исторической части города. Весь центр города, по мнению руководства, сам по себе является музеем под открытым небом, и конкурентам на конкурсе будет не просто.Конкурс Вятская провинция — красота деревенская проводится в области впервые. По его итогам победит одна деревня и один малонаселенный город. Участие в нем могли приять участие все населенные пункты области. У тех, кто не успел заявиться на участие в этом году, появится шанс в следующем. Сейчас этап приема заявок завершен и начались выездные экспертизы.По всем этим параметрам экспертной комиссией будут проставлены баллы каждому населенному пункту. Итоги конкурса подведут в октябре. Победитель номинации самая красивая деревня Вятского края — будет автоматически направлен на Всероссийский конкурс.