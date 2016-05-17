Город Нолинск в конкурсе «Вятская провинция - красота деревенская»
Первой достопримечательностью, которую показали комиссии конкурса, стал знаменитый собор Николая Чудотворца. Даже в разрушенном состоянии он остается визитной карточкой Нолинска, а после завершения реставрации, безусловно, привлечет сюда немало туристов.
ИРИНА ЯКОВЛЕВА, МЕТОДИСТ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ Г. НОЛИНСКА:
«Те украшения, все это ручная работа. Кроме ведь резцов, лебедок, самых примитивных механизмов, при строительстве храмов других не было просто на просто. Как же люди умели так строить, воздвигать такие мощные сооружения.
Исторических сооружений в городе много. За один день комиссия смогла посмотреть лишь некоторые из них: храмы, купеческие дома, здания музеев в исторической части города. Весь центр города, по мнению руководства, сам по себе является музеем под открытым небом, и конкурентам на конкурсе будет не просто.
ЕЛЕНА УСПЕНСКАЯ, ГЛАВА Г. НОЛИНСКА:
«Искренне считаю, что город Нолинск — это самый красивый город Вятской губернии, малый город. Была в Уржуме, была в Яранске, была в Слободском, была там не знаю в Нагорске. Нолинск славен именно архитектурными достопримечательностями».
Конкурс Вятская провинция — красота деревенская проводится в области впервые. По его итогам победит одна деревня и один малонаселенный город. Участие в нем могли приять участие все населенные пункты области. У тех, кто не успел заявиться на участие в этом году, появится шанс в следующем. Сейчас этап приема заявок завершен и начались выездные экспертизы.
ОЛЬГА ШАБАЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СЕЛЬСКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Учитывается выраженная инициатива самих граждан. Их желание, их активная позиция. Историческая составляющая, красота населенного пункта. Вот это, наверно, имеет первоочередное значение».
По всем этим параметрам экспертной комиссией будут проставлены баллы каждому населенному пункту. Итоги конкурса подведут в октябре. Победитель номинации самая красивая деревня Вятского края — будет автоматически направлен на Всероссийский конкурс.
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