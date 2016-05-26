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В Кирове побывали федеральные эксперты проекта "Российская студенческая весна". В рамках однодневной школы кировская молодежь смогла посетить несколько мастер-классов.В этом году мастер-классы для кировских студентов прошли при поддержке Фонда президентских грантов. Перед самыми талантливыми и творческими выступили гости из столицы, которые рассказали о танцевальных и театральных направлениях Студенческой весны. Танцевальное направление представила Марина Щетинина - педагог по классу "Сценическое движение" и "Современная хореография". В 2015 году она выступила хореографом-постановщиком церемонии открытия и закрытия Всероссийской студенческой весны во Владивостоке.Театральное направление для кировских студентов представила режиссер, педагог, выпускница школы-студии МХАТ - Татьяна Скорик. С ребятами она пообщалась на тему русской школы драматического искусства, которую внедрил Константин Станиславский."Российская студенческая весна" - единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества состоящая из сотен вузовских и более 76-ти региональных этапов. В прошлом году школа студенческой весны проходила в ином формате. В течение трех недель проходили мастер-классы от региональных экспертов по различным творческим направлениям. На финале всероссийской студенческой весны кировчане стали призерами в театральном направлении, оригинальном жанре и танцевальном направлении.