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В Кирове побывали федеральные эксперты проекта "Российская студенческая весна"

Сегодня, 10:28 | Просмотров: 117 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове побывали федеральные эксперты проекта "Российская студенческая весна". В рамках однодневной школы кировская молодежь смогла посетить несколько мастер-классов.

В этом году мастер-классы для кировских студентов прошли при поддержке Фонда президентских грантов. Перед самыми талантливыми и творческими выступили гости из столицы, которые рассказали о танцевальных и театральных направлениях Студенческой весны. Танцевальное направление представила Марина Щетинина - педагог по классу "Сценическое движение" и "Современная хореография". В 2015 году она выступила хореографом-постановщиком церемонии открытия и закрытия Всероссийской студенческой весны во Владивостоке.

В Кирове побывали федеральные эксперты проекта "Российская студенческая весна"МАРИНА ЩЕТИНИНА, МАСТЕР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ (Г. МОСКВА):
«Вашим студентам будем передавать самое прекрасное, что есть. Все, что мы сами умеем и хотим научить. Это будут практичные знания, которыми они могут воспользоваться для своих прекрасных номеров на российской студенческой весне».

Театральное направление для кировских студентов представила режиссер, педагог, выпускница школы-студии МХАТ - Татьяна Скорик. С ребятами она пообщалась на тему русской школы драматического искусства, которую внедрил Константин Станиславский.

В Кирове побывали федеральные эксперты проекта "Российская студенческая весна"ТАТЬЯНА СКОРИК, ПЕДАГОГ И РЕЖИССЕР МАСТЕРСКОЙ Н.Л. СКОРИКА (Г. МОСКВА):
«Моя задача не только познакомить с этой системой, которая сегодня жива. Не только рассказать о том, артисты Голливуда боготворят Станиславского и его систему и лучшие фильмы и спектакли по этой системе созданы».

"Российская студенческая весна" - единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества состоящая из сотен вузовских и более 76-ти региональных этапов. В прошлом году школа студенческой весны проходила в ином формате. В течение трех недель проходили мастер-классы от региональных экспертов по различным творческим направлениям. На финале всероссийской студенческой весны кировчане стали призерами в театральном направлении, оригинальном жанре и танцевальном направлении.


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