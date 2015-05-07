В Юрьянском районе расследуют обстоятельства гибели на пожаре трех человек.
В СУ СКР РФ по Кировской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения тел трех человек после тушения пожара в селе Монастырское.
ЧП произошло 10 марта 2018 года. Около 23 часов загорелся один из жилых домов. Строение сгорело полностью.
При разборе завалов пожарные обнаружили тела трех человек 1979, 1978 и 1988 годов рождения. П
о предварительной информации, в квартире проживали супруги и их знакомая 1988 года рождения. Все трое употребляли спиртные напитки и курили в квартире.
По предварительным данным видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.
по информации СУ СКР по Кировской области
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