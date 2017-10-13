Требуется помощь неравнодушных людей маленькому Егору Першину
rusfond.ru
SMS со словом ДЕТИ на номер 5542
Егор Першин родился в январе этого года. За время беременности никаких патологий врачи не выявили. А после родов у Егора обе ножки оказались косолапые.
ЮЛИЯ ПЕРШИНА, МАМА ЕГОРА ПЕРШИНА:
«Беременность протекала хорошо, без всяких осложнений. Были немного трудности, но по УЗИ, по скринингу никаких дефектов не было».
Как рассказала Юля, роды были тяжелыми, плод был большой, мальчик родился весом три килограмма восемьсот семьдесят граммов. Счастью не было предела, но после осмотра малыша врачи поставили диагноз - врожденная двусторонняя косолапость.
ЮЛИЯ ПЕРШИНА, МАМА ЕГОРА ПЕРШИНА:
«Сначала подумала, что ничего страшного. Просто ножки развернуты. Врачи поняли, что я не совсем поняла, что это такое. Принесли ребеночка, я увидела.... Конечно, это все тяжело. Сразу успокаивать начали, что все лечится, что все хорошо у нас будет».
На десятый день после рождения Егора родители пошли на прием к ортопеду. Он объяснил, что пока кости и сухожилия эластичные, дефект можно исправить гипсованием. По результатам гипсований будет ясно, нужна операция или нет. Такая неопределенность насторожила родителей и они стали изучать проблему во всемирной паутине. Узнали про современный метод лечения косолапости - метод Понсети, который проходит быстрее, безболезненнее и с лучшим результатом. После такого лечения дети могут становиться полноценными членами общества и без ограничений заниматься спортом. Но методом Понсети лечат не везде. В интернете родители Егора увидели хорошие отзывы о врачах ярославской клиники, они поставили на ноги сотни косолапиков.
ИЛЬЯ ГРОМОВ, ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ООО "КЛИНИКА КОНСТАНТА" Г. ЯРОСЛАВЛЬ:
««Метод Понсети – эффективный метод коррекции врожденной косолапости без хирургического вмешательства. Лечение строго этапное: гипсования, ахиллотомия (рассечение укороченного пяточного сухожилия), перенос сухожилия. До пяти лет ребенок должен носить специальную ортопедическую обувь, которая предотвратит рецидив».
В ярославской клинике готовы вылечить Егора, но оно платное. В семье Першиных сейчас работает только папа, зарплата 30 тыс. руб., из них 16 тыс. руб. уходит на аренду жилья.
Стоимость лечения - 151 900 руб. Читатели сайта rusfond.ru соберут 117 900 руб. Не хватает 34 000 руб. Именно эту сумму просим собрать телезрителей ГТРК «Вятка». Для помощи Егору отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи можно найти на сайте Русфонда.
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