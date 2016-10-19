Чем, кроме профессии заполнена жизнь инспектора ДПС Натальи Макаровой

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Сегодня в мире, пожалуй, нет профессии, которая не подвластна девушкам. Служат они и в полиции, в дорожно-патрульной службе. Чем еще заполнена жизнь инспектора?Строгая форма. Но задорная улыбка выдаёт жизнерадостность и открытость. Наталья Макарова, несмотря на молодой возраст, в полиции уже 10 лет. Свободное время посвящает лыжам. Однако, это не просто увлечение - девушка имеет звание мастера спорта.Лыжи занимают особое место в жизни Натальи. Даже несмотря на сильную занятость на работе, девушка не собирается оставлять любимое занятие. В преддверии праздника девушка завоевала первое место на лыжных гонках среди полицейских. Зачастую увлечение помогает и на службе.Наталья уверена - праздники - не повод расслабляться. Вот и международный женский день Наталья встретит на лыжне.