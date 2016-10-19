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Чем, кроме профессии заполнена жизнь инспектора ДПС Натальи Макаровой

Сегодня, 12:20 | Просмотров: 115 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Сегодня в мире, пожалуй, нет профессии, которая не подвластна девушкам. Служат они и в полиции, в дорожно-патрульной службе. Чем еще заполнена жизнь инспектора?

Строгая форма. Но задорная улыбка выдаёт жизнерадостность и открытость. Наталья Макарова, несмотря на молодой возраст, в полиции уже 10 лет. Свободное время посвящает лыжам. Однако, это не просто увлечение - девушка имеет звание мастера спорта.

Чем, кроме профессии заполнена жизнь инспектора ДПС Натальи МакаровойНАТАЛЬЯ МАКАРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ:
«Это здоровье и, по крайней мере, удовольствие немалое, вот. На работе устаю и потом на лыжах катаюсь, я понимаю, что я - отдыхаю этим»

Лыжи занимают особое место в жизни Натальи. Даже несмотря на сильную занятость на работе, девушка не собирается оставлять любимое занятие. В преддверии праздника девушка завоевала первое место на лыжных гонках среди полицейских. Зачастую увлечение помогает и на службе.

НАТАЛЬЯ МАКАРОВА:
«Ну, мы на дороге стоим и вот это действительно выносливость какая-то. На лыжах же по 30 км ездим, по 40 у меня максимум было и это вот тренировка такая на выносливость. И то, что на дороге стоишь не 5 минут, а несколько часов - это, наверное, помогает».

Наталья уверена - праздники - не повод расслабляться. Вот и международный женский день Наталья встретит на лыжне.


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