Чем, кроме профессии заполнена жизнь инспектора ДПС Натальи Макаровой
Строгая форма. Но задорная улыбка выдаёт жизнерадостность и открытость. Наталья Макарова, несмотря на молодой возраст, в полиции уже 10 лет. Свободное время посвящает лыжам. Однако, это не просто увлечение - девушка имеет звание мастера спорта.
НАТАЛЬЯ МАКАРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ:
«Это здоровье и, по крайней мере, удовольствие немалое, вот. На работе устаю и потом на лыжах катаюсь, я понимаю, что я - отдыхаю этим»
Лыжи занимают особое место в жизни Натальи. Даже несмотря на сильную занятость на работе, девушка не собирается оставлять любимое занятие. В преддверии праздника девушка завоевала первое место на лыжных гонках среди полицейских. Зачастую увлечение помогает и на службе.
НАТАЛЬЯ МАКАРОВА:
«Ну, мы на дороге стоим и вот это действительно выносливость какая-то. На лыжах же по 30 км ездим, по 40 у меня максимум было и это вот тренировка такая на выносливость. И то, что на дороге стоишь не 5 минут, а несколько часов - это, наверное, помогает».
Наталья уверена - праздники - не повод расслабляться. Вот и международный женский день Наталья встретит на лыжне.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
03.10.2008