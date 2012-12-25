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В Нововятске поздравили многодетную семью Чумаковых

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 91 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сегодня женщины ни в чём не уступают мужчинам. Никого не удивишь дамой с оружием в офицерском звании. Есть леди, управляющие огромными кораблями. И при этом им удаётся быть милосердными и женственными. Многие посвящают свою жизнь детям. Лариса Добриянова встретилась с жительницей Нововятска, у которой 15-ть приемных детей.

Делегация от городской администрации с цветами и тортом сегодня отправилась в гости к одной из самых знаменитых матерей Кирова. Марина Чумакова вместе с мужем посвятили свою жизнь помощи и воспитанию детей.

В Нововятске поздравили многодетную семью Чумаковых ЛЮБОВЬ ЛОБАСТОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«15 детей 19 лет, и совсем вот недавно Марина Александровна взяли в прошлом году вот еще одного — Рената. То есть семья пополняется. И не случайно, что Администрация города доверяет вот в эту замечательную семью, этой замечательной маме, и конечно папе, хотя его сегодня здесь нет, детишек. Потому что все дети вырастают достойными гражданами Российской федерации, Кировской области, города Кирова».

Сегодня в семье Чумаковых живут 9 детей. Все они хорошо учатся, занимаются спортом и другими различными хобби. Чета регулярно участвует в конкурсах, получает дипломы, медали и ордена от региональной и федеральной власти. Первый приемный ребенок появился в семье Чумаковых 19 лет назад.

В Нововятске поздравили многодетную семью Чумаковых МАРИНА ЧУМАКОВА:
«Мы жили по соседству с семьей, которая была не очень благополучная, в этой семье жила девочка. Ровесница моей дочери. Она осталась в результате несчастного случая одна, и мы приняли решение взять ее к себе».

Сейчас той девочке уже 26 лет, она вышла замуж и вместе с мужем-военным переехала в другой город. Марина Чумакова уже неоднократно становилась бабушкой, но все-рано продолжает свою миссию, помогая другим детям. А они, в свою очередь, не скрывают своих чувств и благодарности.

В Нововятске поздравили многодетную семью Чумаковых АНДРЕЙ КАЗАРИНОВ:
«Я благодарен маме за все. Если бы не она, у меня не было такой жизни счастливой, спортивной. Не знал бы ни кого здесь. Не было бы… у меня бы не было наверно ничего...».

Таких счастливых матерей в Кирове в эти праздничные дни много. В замещающих семьях города сегодня воспитываются более шестисот человек.


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