В Нововятске поздравили многодетную семью Чумаковых

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Сегодня женщины ни в чём не уступают мужчинам. Никого не удивишь дамой с оружием в офицерском звании. Есть леди, управляющие огромными кораблями. И при этом им удаётся быть милосердными и женственными. Многие посвящают свою жизнь детям. Лариса Добриянова встретилась с жительницей Нововятска, у которой 15-ть приемных детей.Делегация от городской администрации с цветами и тортом сегодня отправилась в гости к одной из самых знаменитых матерей Кирова. Марина Чумакова вместе с мужем посвятили свою жизнь помощи и воспитанию детей.Сегодня в семье Чумаковых живут 9 детей. Все они хорошо учатся, занимаются спортом и другими различными хобби. Чета регулярно участвует в конкурсах, получает дипломы, медали и ордена от региональной и федеральной власти. Первый приемный ребенок появился в семье Чумаковых 19 лет назад.Сейчас той девочке уже 26 лет, она вышла замуж и вместе с мужем-военным переехала в другой город. Марина Чумакова уже неоднократно становилась бабушкой, но все-рано продолжает свою миссию, помогая другим детям. А они, в свою очередь, не скрывают своих чувств и благодарности.Таких счастливых матерей в Кирове в эти праздничные дни много. В замещающих семьях города сегодня воспитываются более шестисот человек.