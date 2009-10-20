Женщина - эксперт-криминалист Татьяна Бузмакова
Следователь-криминалист управления Следственного комитета по Кировской области Татьяна Бузмакова совсем не похожа на книжную мисс Марпл. За внешней привлекательностью этой молодой женщины скрывается железный характер.
ТАТЬЯНА БУЗМАКОВА, СЛЕДОВАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в коллективе 12 следователей-криминалистов. Из них 2 женщины. Никаких приоритетов в работе нет, работаем наравне с мужчинами. Несмотря на свою работу, я стараюсь возвращаться домой счастливой, спокойной, потому что дома меня ждут муж и двое сыновей».
Татьяна с детства мечтала стать врачом - хирургом, но жизнь сложилась так, что она стала именно следователем-криминалистом и ни на минуту не пожалела об этом выборе. Она знает, что бесследных преступлений не бывает, ей приходится работать на месте убийств, изнасилований, видеть довольно жуткие сцены. Любая мелочь может стать важнейшей уликой и помочь вычислить преступника. Отыскать улики помогают специальная криминалистическая техника. Например, юфед тач - чтобы изъять с мобильного телефона любую информацию, в том числе удалённую, или источник ультрафиолетового света.
ТАТЬЯНА БУЗМАКОВА, СЛЕДОВАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ТАТЬЯНА БУЗМАКОВА, СЛЕДОВАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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