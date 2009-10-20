Женщина - эксперт-криминалист Татьяна Бузмакова

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«На столе ничего мы не видим своим глазом. При включении источника света, мы обнаруживаем, что на столе лежит скрепка и волос. Человека или нет - покажет лабораторный анализ. Называется "линейный объект"».

«Душевное равновесие? Привычка. Привыкаешь, через себя уже так всё не пропускаешь. В первое время можно было и по ночам проснуться и думать: правильно ли я осмотрела труп. Сейчас уже в привычку вошло».

Героиня сюжета - эксперт-криминалист в Следственном Комитете. Татьяна Бузмакова ежедневно доказывает, что стереотипам нет места в жизни.Следователь-криминалист управления Следственного комитета по Кировской области Татьяна Бузмакова совсем не похожа на книжную мисс Марпл. За внешней привлекательностью этой молодой женщины скрывается железный характер.Татьяна с детства мечтала стать врачом - хирургом, но жизнь сложилась так, что она стала именно следователем-криминалистом и ни на минуту не пожалела об этом выборе. Она знает, что бесследных преступлений не бывает, ей приходится работать на месте убийств, изнасилований, видеть довольно жуткие сцены. Любая мелочь может стать важнейшей уликой и помочь вычислить преступника. Отыскать улики помогают специальная криминалистическая техника. Например, юфед тач - чтобы изъять с мобильного телефона любую информацию, в том числе удалённую, или источник ультрафиолетового света.И всё же человеку, далёкому от этой профессии, сложно понять, как сохранить душевное здоровье на работе, где приходится иметь дело со сценами страшных преступлений.И всё же, Татьяна - не только следователь, она, в первую очередь, жена и мать, и для нее семья - тот оплот мира и счастья, который наполняет смыслом жизнь, придаёт сил строить новые планы, добиваться поставленных целей.