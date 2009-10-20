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Новости / Общество

Женщина - эксперт-криминалист Татьяна Бузмакова

Сегодня, 15:16 | Просмотров: 100 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Героиня сюжета - эксперт-криминалист в Следственном Комитете. Татьяна Бузмакова ежедневно доказывает, что стереотипам нет места в жизни.

Следователь-криминалист управления Следственного комитета по Кировской области Татьяна Бузмакова совсем не похожа на книжную мисс Марпл. За внешней привлекательностью этой молодой женщины скрывается железный характер.

Женщина - эксперт-криминалист Татьяна БузмаковаТАТЬЯНА БУЗМАКОВА, СЛЕДОВАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в коллективе 12 следователей-криминалистов. Из них 2 женщины. Никаких приоритетов в работе нет, работаем наравне с мужчинами. Несмотря на свою работу, я стараюсь возвращаться домой счастливой, спокойной, потому что дома меня ждут муж и двое сыновей».

Татьяна с детства мечтала стать врачом - хирургом, но жизнь сложилась так, что она стала именно следователем-криминалистом и ни на минуту не пожалела об этом выборе. Она знает, что бесследных преступлений не бывает, ей приходится работать на месте убийств, изнасилований, видеть довольно жуткие сцены. Любая мелочь может стать важнейшей уликой и помочь вычислить преступника. Отыскать улики помогают специальная криминалистическая техника. Например, юфед тач - чтобы изъять с мобильного телефона любую информацию, в том числе удалённую, или источник ультрафиолетового света.

ТАТЬЯНА БУЗМАКОВА, СЛЕДОВАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На столе ничего мы не видим своим глазом. При включении источника света, мы обнаруживаем, что на столе лежит скрепка и волос. Человека или нет - покажет лабораторный анализ. Называется "линейный объект"».
 
 
И всё же человеку, далёкому от этой профессии, сложно понять, как сохранить душевное здоровье на работе, где приходится иметь дело со сценами страшных преступлений.

ТАТЬЯНА БУЗМАКОВА, СЛЕДОВАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Душевное равновесие? Привычка. Привыкаешь, через себя уже так всё не пропускаешь. В первое время можно было и по ночам проснуться и думать: правильно ли я осмотрела труп. Сейчас уже в привычку вошло».
 
 
И всё же, Татьяна - не только следователь, она, в первую очередь, жена и мать, и для нее семья - тот оплот мира и счастья, который наполняет смыслом жизнь, придаёт сил строить новые планы, добиваться поставленных целей.


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