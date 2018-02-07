В общественной палате обсудили предстоящий ремонт дорог

Поделиться новостью:

«Это, прежде всего, сделано для того, чтобы обеспечить качество работ и выполнение гарантийных обязательств. В каждом лоте есть возможность для участия малого предпринимательства, доля 15%».

«Да, действительно, вопрос в жалобах стоял о том, что такое формирование лотов не позволит участвовать субъектам малого предпринимательства. Безусловно, напрямую не позволит. Мы это понимаем. Но учитывая проект контракта, мы видим, что есть обязанность привлечения этих субъектов и делаем вывод о том, что право на выполнение работ у субъектов малого предпринимательства будет».

В ремонт дорог в Кирове в 2018 году будет вложено свыше 1 миллиарда рублей. Какие улицы планируется заасфальтировать, и на каких условиях местные подрядчики получат доступ к контрактам? Эти и другие вопросы накануне обсуждали в Общественной Палате Кировской области.В 2018 году в Кировской области продолжится реализация проекта "Безопасные и качественные дороги". Уже определён перечень объектов, которые планируется отремонтировать - это 82 улицы и дороги, их список можно найти на сайте городской администрации. 19 марта пройдет аукцион по определению подрядных организаций. На сегодняшний день сформировано 2 больших лота. Первый на сумму 786 млн. руб. Второй - на 400 млн. Лоты разделены по территориальному принципу - первый объединил центр города, второй - пригородные зоны. Однако у общественников возникли вопросы по поводу справедливости такого деления: чем больше лот, тем сложнее малому или среднему бизнесу за него бороться.По опыту прошлого года, некоторые крупные иногородние подрядчики почти целиком передали выигранные ими на аукционе лоты на субподряд местным предпринимателям. У общественников возник вопрос: не нарушают ли условия аукциона закона о конкуренции?Добавим, что президент Путин в Послании Федеральному Собранию заявил о необходимости направить на ремонт и содержание российских автодорог во всей стране более 11 трлн. рублей в течение ближайших шести лет. В Кировской области благодаря проекту "безопасные и качественные дороги" к 2025 году 85% улиц городской агломерации, в которую входят города Киров, Кирово-Чепецк и Слободской, будут быть приведены в нормативное состояние. В рамках проекта в 2018 году планируется отремонтировать 137 км дорожного полотна - участки трасс федерального и регионального значения в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.