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Новости / Общество

В общественной палате обсудили предстоящий ремонт дорог

Вчера, 17:46 | Просмотров: 128 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В ремонт дорог в Кирове в 2018 году будет вложено свыше 1 миллиарда рублей. Какие улицы планируется заасфальтировать, и на каких условиях местные подрядчики получат доступ к контрактам? Эти и другие вопросы накануне обсуждали в Общественной Палате Кировской области.

В 2018 году в Кировской области продолжится реализация проекта "Безопасные и качественные дороги". Уже определён перечень объектов, которые планируется отремонтировать - это 82 улицы и дороги, их список можно найти на сайте городской администрации. 19 марта пройдет аукцион по определению подрядных организаций. На сегодняшний день сформировано 2 больших лота. Первый на сумму 786 млн. руб. Второй - на 400 млн. Лоты разделены по территориальному принципу - первый объединил центр города, второй - пригородные зоны. Однако у общественников возникли вопросы по поводу справедливости такого деления: чем больше лот, тем сложнее малому или среднему бизнесу за него бороться.

В общественной палате обсудили предстоящий ремонт дорогДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Это, прежде всего, сделано для того, чтобы обеспечить качество работ и выполнение гарантийных обязательств. В каждом лоте есть возможность для участия малого предпринимательства, доля 15%».
 
 
По опыту прошлого года, некоторые крупные иногородние подрядчики почти целиком передали выигранные ими на аукционе лоты на субподряд местным предпринимателям. У общественников возник вопрос: не нарушают ли условия аукциона закона о конкуренции?

В общественной палате обсудили предстоящий ремонт дорогИРИНА ФУФАЧЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Да, действительно, вопрос в жалобах стоял о том, что такое формирование лотов не позволит участвовать субъектам малого предпринимательства. Безусловно, напрямую не позволит. Мы это понимаем. Но учитывая проект контракта, мы видим, что есть обязанность привлечения этих субъектов и делаем вывод о том, что право на выполнение работ у субъектов малого предпринимательства будет».
 
 
Добавим, что президент Путин в Послании Федеральному Собранию заявил о необходимости направить на ремонт и содержание российских автодорог во всей стране более 11 трлн. рублей в течение ближайших шести лет. В Кировской области благодаря проекту "безопасные и качественные дороги" к 2025 году 85% улиц городской агломерации, в которую входят города Киров, Кирово-Чепецк и Слободской, будут быть приведены в нормативное состояние. В рамках проекта в 2018 году планируется отремонтировать 137 км дорожного полотна - участки трасс федерального и регионального значения в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.


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