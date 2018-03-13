В Кирове пройдёт праздник «Весна в городе»
В руках сценарий, а на себе повседневная одежда. К празднику "весна в городе", артисты готовятся на сцене родного ДК. Однако выступать им придется на улице.
- У нас остается один скоморох - Антоха, который идет вдоль всего "ручейка", разбивает любую пару и образует с ней свою.
Настоящий праздничный марафон. В программе: песни, танцы и множество конкурсов. В ДК Заречный подготовили обширную программу для участников народных гуляний. Атмосферу будут создавать скоморохи и "хозяйка". Татьяна Лизогубова уже подобрала костюм своему безымянному, но колоритному персонажу.
ТАТЬЯНА ЛИЗОГУБОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА ДК ЗАРЕЧНЫЙ:
«Хозяйка праздника у нее нет имени. Это имя нарицательное. Просто хозяйка. Гостеприимная, радушная, которая без имени. К ней легче обращаться, имя не нужно запоминать».
Народные гуляния пройдут на площадках перед домами культуры во всех уголках Кирова. Настроение будут создавать десятки сказочных персонажей. Праздник "весна в городе" - это общегородские гуляния. Основная площадка, традиционно - театральная площадь.
МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У нас на главной сцене будет организована и развлекательная программа. И концертная программа "Возвращение в родную гавань". На сцене выступит полюбившийся всем кировчанам оркестр "Северная звезда". В программе будут петь лучшие исполнители фестиваля "Во славу России". Завершится мероприятие на театральной площади гражданско-патриотической акцией "Крым - наш"».
Помимо концертной программы и конкурсов кировчане смогут посетить ярмарку. На ней свою продукцию представят производители из Кировской области. Организаторы обещают десятки наименований.
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мясо, мясные полуфабрикаты, яйцо молочные продукты и различные консервированные. Так же в широком ассортименте представлены услуги общественного питания».
Общегородской праздник "Весна в городе" стартует 18-го марта в десять часов. Узнать, когда начнутся гуляния возле ближайшего к вам ДК можно на сайте городского управления культуры.
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