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Новости / Общество

В Кирове пройдёт праздник «Весна в городе»

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 154 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировчан приглашают встретить весну. 18 марта в Кирове пройдет грандиозный праздник. Задействованы десятки домов культуры.

В руках сценарий, а на себе повседневная одежда. К празднику "весна в городе", артисты готовятся на сцене родного ДК. Однако выступать им придется на улице.

- У нас остается один скоморох - Антоха, который идет вдоль всего "ручейка", разбивает любую пару и образует с ней свою.

Настоящий праздничный марафон. В программе: песни, танцы и множество конкурсов. В ДК Заречный подготовили обширную программу для участников народных гуляний. Атмосферу будут создавать скоморохи и "хозяйка". Татьяна Лизогубова уже подобрала костюм своему безымянному, но колоритному персонажу.

В Кирове пройдёт праздник «Весна в городе»ТАТЬЯНА ЛИЗОГУБОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА ДК ЗАРЕЧНЫЙ:
«Хозяйка праздника у нее нет имени. Это имя нарицательное. Просто хозяйка. Гостеприимная, радушная, которая без имени. К ней легче обращаться, имя не нужно запоминать».

Народные гуляния пройдут на площадках перед домами культуры во всех уголках Кирова. Настроение будут создавать десятки сказочных персонажей. Праздник "весна в городе" - это общегородские гуляния. Основная площадка, традиционно - театральная площадь.

В Кирове пройдёт праздник «Весна в городе»МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У нас на главной сцене будет организована и развлекательная программа. И концертная программа "Возвращение в родную гавань". На сцене выступит полюбившийся всем кировчанам оркестр "Северная звезда". В программе будут петь лучшие исполнители фестиваля "Во славу России". Завершится мероприятие на театральной площади гражданско-патриотической акцией "Крым - наш"».

Помимо концертной программы и конкурсов кировчане смогут посетить ярмарку. На ней свою продукцию представят производители из Кировской области. Организаторы обещают десятки наименований.

В Кирове пройдёт праздник «Весна в городе»АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мясо, мясные полуфабрикаты, яйцо молочные продукты и различные консервированные. Так же в широком ассортименте представлены услуги общественного питания».

Общегородской праздник "Весна в городе" стартует 18-го марта в десять часов. Узнать, когда начнутся гуляния возле ближайшего к вам ДК можно на сайте городского управления культуры.


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