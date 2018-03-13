В Кирове пройдёт праздник «Весна в городе»

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Кировчан приглашают встретить весну. 18 марта в Кирове пройдет грандиозный праздник. Задействованы десятки домов культуры.В руках сценарий, а на себе повседневная одежда. К празднику "весна в городе", артисты готовятся на сцене родного ДК. Однако выступать им придется на улице.Настоящий праздничный марафон. В программе: песни, танцы и множество конкурсов. В ДК Заречный подготовили обширную программу для участников народных гуляний. Атмосферу будут создавать скоморохи и "хозяйка". Татьяна Лизогубова уже подобрала костюм своему безымянному, но колоритному персонажу.Народные гуляния пройдут на площадках перед домами культуры во всех уголках Кирова. Настроение будут создавать десятки сказочных персонажей. Праздник "весна в городе" - это общегородские гуляния. Основная площадка, традиционно - театральная площадь.Помимо концертной программы и конкурсов кировчане смогут посетить ярмарку. На ней свою продукцию представят производители из Кировской области. Организаторы обещают десятки наименований.Общегородской праздник "Весна в городе" стартует 18-го марта в десять часов. Узнать, когда начнутся гуляния возле ближайшего к вам ДК можно на сайте городского управления культуры.