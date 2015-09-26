В Кировской области инспекторы ГИБДД помогли пассажирам сломавшегося автобуса.
ЧП произошло днем в Нолинском районе Кировской области. Автобус, двигавшийся по маршруту "Набережные Челны - Киров", сломался.
40 пассажиров находились на опасном участке подъема дороги, где к тому же не работала мобильная связь.
Рядом с автобусом оказался патруль ГИБДД. Патрульные убедились в том, что никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждается, и организовали пересадку людей в попутные автомобили.
Также полицейские помогли перегрузить вещи пассажиров и вызвали спецтехнику для эвакуации автобуса.
по информации УМВД по Кировской области
использовано тематическое фото, vestivrn.ru
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