В Кировской области инспекторы ГИБДД помогли пассажирам сломавшегося автобуса.

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ЧП произошло днем в Нолинском районе Кировской области. Автобус, двигавшийся по маршруту "Набережные Челны - Киров", сломался.

40 пассажиров находились на опасном участке подъема дороги, где к тому же не работала мобильная связь.

Рядом с автобусом оказался патруль ГИБДД. Патрульные убедились в том, что никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждается, и организовали пересадку людей в попутные автомобили.

Также полицейские помогли перегрузить вещи пассажиров и вызвали спецтехнику для эвакуации автобуса.

по информации УМВД по Кировской области



использовано тематическое фото, vestivrn.ru