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В Кирове открылся детский космический центр

Вчера, 20:45 | Просмотров: 250 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Теперь еще ближе к звездам. Один из самых известных долгостроев Кирова распахнул свои двери для посетителей. Детский космический центр открыли под музыку оркестра.

Оркестр гремит басами, ведь сегодня настоящий праздник. Детский космический центр открывает двери для первых посетителей.

Его строительство началось еще в 2014-м году. Дату открытия несколько раз переносили. В космоцентр вложили свою душу десятки людей. Среди первых посетителей - Владимир Джанибеков. Легендарный космонавт под впечатлением от кировского космоцентра.

В Кирове открылся детский космический центрВЛАДИМИР ДЖАНИБЕКОВ, ЛЁТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Радуюсь и за вас и за своего друга, Виктора Савиных, которому удалось осуществить такой проект. Только в звездном городке есть у вас конкуренты. И все. И в центре подготовки космонавтов».
 
Конкуренты есть, а вот аналогов в России не существует. Главное отличие от столичных космоцентров - кировский принадлежит детям. Здесь постоянно будет идти учебный процесс. Преподавать будут не только внеклассные предметы.

В Кирове открылся детский космический центрВИКТОР САВИНЫХ, ЛЁТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«В городе нет ни одного планетария. Поскольку астрономию ввели в курс средней школы, уроки астрономии будут преподавать здесь».

В Кирове открылся детский космический центрВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я хотел бы сказать большое спасибо нашему земляку - дважды герою Советского Союза Виктору Петровичу Савиных. Он был инициатором. Он продвигал эту идею. Это депутат законодательного собрания. Четыре года строили. Виктор Петрович был депутатом. Законодательное собрание Кировской области тоже, в какой-то степени участвовало в этом проекте».

Депутаты заксобрания поддерживали космоцентр на всех этапах строительства. Неоднократно вносили в бюджет поправки для финансирования проекта. Результат не разочаровал. Детский космический центр - это тренажерный комплекс, современный цифровой планетарий, тут есть даже виртуальный аналог Международной космической станции, выставочные зал и многое другое.

В Кирове открылся детский космический центрАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Первый искусственный спутник земли. Ракета "Восток", на которой Юрий Гагарин покорил космос. Музей космонавтики во всей своей красе. Множество экспонатов рассказывают историю российской и советской космонавтики от ее зарождения, до современности».
 
На открытии побывал министр культуры России. Владимир Мединский уверен космоцентр - это культурный объект, в котором найдется место творчеству. Возрождение популярности технического творчества позволит воспитать профессионалов.

В Кирове открылся детский космический центрВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИИ:
«И профессия космонавта, и профессия летчика, профессия конструктора, инженера. Это те живые практические специальности, популяризация и развитие которых, без подогрева молодежи к которым, невозможно дальнейшее развитие нашей страны».
 
Старшеклассники здесь будут заниматься дистанционным зондированием земли. Совсем недавно было область и Роскосмос подписали соответствующее соглашение. Еще пару лет назад многие дети о таком и мечтать не решались.

Теперь воспитанники космоцентра реально могут помочь и органам власти, и простым жителям.

В Кирове открылся детский космический центрИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они будут читать детям лекции и в том числе заниматься для самых разных целей. Для целей кадастра, для целей сельского хозяйства, есть такие вещи, как земельный надзор, очень специальные».

Над созданием космоцентра трудились множество людей и организаций. Представители правительства региона отблагодарили тех, кто вложил свой труд в космоцентр. Они были награждены областными наградами и благодарственными письмами.


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