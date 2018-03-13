В Кирове открылся детский космический центр

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Теперь еще ближе к звездам. Один из самых известных долгостроев Кирова распахнул свои двери для посетителей. Детский космический центр открыли под музыку оркестра.Оркестр гремит басами, ведь сегодня настоящий праздник. Детский космический центр открывает двери для первых посетителей.Его строительство началось еще в 2014-м году. Дату открытия несколько раз переносили. В космоцентр вложили свою душу десятки людей. Среди первых посетителей - Владимир Джанибеков. Легендарный космонавт под впечатлением от кировского космоцентра.Конкуренты есть, а вот аналогов в России не существует. Главное отличие от столичных космоцентров - кировский принадлежит детям. Здесь постоянно будет идти учебный процесс. Преподавать будут не только внеклассные предметы.Депутаты заксобрания поддерживали космоцентр на всех этапах строительства. Неоднократно вносили в бюджет поправки для финансирования проекта. Результат не разочаровал. Детский космический центр - это тренажерный комплекс, современный цифровой планетарий, тут есть даже виртуальный аналог Международной космической станции, выставочные зал и многое другое.На открытии побывал министр культуры России. Владимир Мединский уверен космоцентр - это культурный объект, в котором найдется место творчеству. Возрождение популярности технического творчества позволит воспитать профессионалов.Старшеклассники здесь будут заниматься дистанционным зондированием земли. Совсем недавно было область и Роскосмос подписали соответствующее соглашение. Еще пару лет назад многие дети о таком и мечтать не решались.Теперь воспитанники космоцентра реально могут помочь и органам власти, и простым жителям.Над созданием космоцентра трудились множество людей и организаций. Представители правительства региона отблагодарили тех, кто вложил свой труд в космоцентр. Они были награждены областными наградами и благодарственными письмами.