В Кирове открылся детский космический центр
Оркестр гремит басами, ведь сегодня настоящий праздник. Детский космический центр открывает двери для первых посетителей.
Его строительство началось еще в 2014-м году. Дату открытия несколько раз переносили. В космоцентр вложили свою душу десятки людей. Среди первых посетителей - Владимир Джанибеков. Легендарный космонавт под впечатлением от кировского космоцентра.
ВЛАДИМИР ДЖАНИБЕКОВ, ЛЁТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Радуюсь и за вас и за своего друга, Виктора Савиных, которому удалось осуществить такой проект. Только в звездном городке есть у вас конкуренты. И все. И в центре подготовки космонавтов».
Конкуренты есть, а вот аналогов в России не существует. Главное отличие от столичных космоцентров - кировский принадлежит детям. Здесь постоянно будет идти учебный процесс. Преподавать будут не только внеклассные предметы.
ВИКТОР САВИНЫХ, ЛЁТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«В городе нет ни одного планетария. Поскольку астрономию ввели в курс средней школы, уроки астрономии будут преподавать здесь».
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я хотел бы сказать большое спасибо нашему земляку - дважды герою Советского Союза Виктору Петровичу Савиных. Он был инициатором. Он продвигал эту идею. Это депутат законодательного собрания. Четыре года строили. Виктор Петрович был депутатом. Законодательное собрание Кировской области тоже, в какой-то степени участвовало в этом проекте».
Депутаты заксобрания поддерживали космоцентр на всех этапах строительства. Неоднократно вносили в бюджет поправки для финансирования проекта. Результат не разочаровал. Детский космический центр - это тренажерный комплекс, современный цифровой планетарий, тут есть даже виртуальный аналог Международной космической станции, выставочные зал и многое другое.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Первый искусственный спутник земли. Ракета "Восток", на которой Юрий Гагарин покорил космос. Музей космонавтики во всей своей красе. Множество экспонатов рассказывают историю российской и советской космонавтики от ее зарождения, до современности».
На открытии побывал министр культуры России. Владимир Мединский уверен космоцентр - это культурный объект, в котором найдется место творчеству. Возрождение популярности технического творчества позволит воспитать профессионалов.
ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИИ:
«И профессия космонавта, и профессия летчика, профессия конструктора, инженера. Это те живые практические специальности, популяризация и развитие которых, без подогрева молодежи к которым, невозможно дальнейшее развитие нашей страны».
Старшеклассники здесь будут заниматься дистанционным зондированием земли. Совсем недавно было область и Роскосмос подписали соответствующее соглашение. Еще пару лет назад многие дети о таком и мечтать не решались.
Теперь воспитанники космоцентра реально могут помочь и органам власти, и простым жителям.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они будут читать детям лекции и в том числе заниматься для самых разных целей. Для целей кадастра, для целей сельского хозяйства, есть такие вещи, как земельный надзор, очень специальные».
Над созданием космоцентра трудились множество людей и организаций. Представители правительства региона отблагодарили тех, кто вложил свой труд в космоцентр. Они были награждены областными наградами и благодарственными письмами.
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