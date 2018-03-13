Поделиться новостью:

Третий этап: с 2 по 31 июня. Направление в детские сады получат родители детей, рожденных в 2015 году, не имеющие льгот. А также родители детей, рожденных в 2016 году, имеющие первоочередное и внеочередное право.

В администрации города Кирова скоро начнётся выдача направлений в детские сады. Как и в какие сроки нужно подать заявление и что запланировано в 2018 году для создания новых мест в дошкольных учреждениях?Учебный год в детских садах начинается с 1 августа. Выдача направлений будет проходить в три этапа в зависимости от даты рождения ребёнка и наличия льгот.На первом этапе направления выдают руководители детских садов г. Кирова, в которые направлен ребенок. На втором и третьем этапах - направления выдаются в департаменте образования города Кирова по адресу ул. Молодой Гвардии, 74 с 8 до 18 часов. Оповещать о выдаче направления в детский сад родителей будут по телефону, который указан в заявке, поэтому в это время надо быть внимательным, чтобы не пропустить важный звонок.Добавим, что работа по созданию дополнительных мест в детских садах города Кирова в 2018 году продолжится.По всем вопросам, связанным с получением путёвки в детский сад города Кирова можно получить консультацию у специалистов отдела дошкольного образования администрации города по телефонам: 38-58-83 или 35-83-06. О том, куда определён ваш ребенок можно также узнать в личном кабинете на Образовательном портале города Кирова. Информация будет содержаться в разделе "Статус заявки".