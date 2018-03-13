Выдача направлений в детские сады
Учебный год в детских садах начинается с 1 августа. Выдача направлений будет проходить в три этапа в зависимости от даты рождения ребёнка и наличия льгот.
СВЕТЛАНА МАШКОВЦЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Первый этап: с 20 по 29 марта. Получают направление родители и законные представители детей 2014 года. С 3 по 12 апреля получают направление родители и законные представители для детей 2015 года имеющие внеочередное и первоочередное право».
Добавим, что работа по созданию дополнительных мест в детских садах города Кирова в 2018 году продолжится.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Получены средства из резервного фонда президента РФ на реконструкцию здания под детский сад на 75 мест в посёлке Сидоровка; выедены средства на перепрофилирование групп кратковременного содержания в детских садах на группы полного дня, это 103 места в 5 детских садах. И также из федерального бюджета выделены средства на строительство 6 детских садов-яслей по 240-260 мест каждый».
Телефон отдела дошкольного образования: 38-58-83 35-83-06
По всем вопросам, связанным с получением путёвки в детский сад города Кирова можно получить консультацию у специалистов отдела дошкольного образования администрации города по телефонам: 38-58-83 или 35-83-06. О том, куда определён ваш ребенок можно также узнать в личном кабинете на Образовательном портале города Кирова. Информация будет содержаться в разделе "Статус заявки".
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