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Новости / Общество

Выдача направлений в детские сады

Вчера, 20:47 | Просмотров: 170 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В администрации города Кирова скоро начнётся выдача направлений в детские сады. Как и в какие сроки нужно подать заявление и что запланировано в 2018 году для создания новых мест в дошкольных учреждениях?

Учебный год в детских садах начинается с 1 августа. Выдача направлений будет проходить в три этапа в зависимости от даты рождения ребёнка и наличия льгот.

Выдача направлений в детские садыСВЕТЛАНА МАШКОВЦЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Первый этап: с 20 по 29 марта. Получают направление родители и законные представители детей 2014 года. С 3 по 12 апреля получают направление родители и законные представители для детей 2015 года имеющие внеочередное и первоочередное право».
 
Третий этап: с 2 по 31 июня. Направление в детские сады получат родители детей, рожденных в 2015 году, не имеющие льгот. А также родители детей, рожденных в 2016 году, имеющие первоочередное и внеочередное право.
 
 
На первом этапе направления выдают руководители детских садов г. Кирова, в которые направлен ребенок. На втором и третьем этапах - направления выдаются в департаменте образования города Кирова по адресу ул. Молодой Гвардии, 74 с 8 до 18 часов. Оповещать о выдаче направления в детский сад родителей будут по телефону, который указан в заявке, поэтому в это время надо быть внимательным, чтобы не пропустить важный звонок.

Добавим, что работа по созданию дополнительных мест в детских садах города Кирова в 2018 году продолжится.

Выдача направлений в детские садыАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Получены средства из резервного фонда президента РФ на реконструкцию здания под детский сад на 75 мест в посёлке Сидоровка; выедены средства на перепрофилирование групп кратковременного содержания в детских садах на группы полного дня, это 103 места в 5 детских садах. И также из федерального бюджета выделены средства на строительство 6 детских садов-яслей по 240-260 мест каждый».

Телефон отдела дошкольного образования: 38-58-83 35-83-06

По всем вопросам, связанным с получением путёвки в детский сад города Кирова можно получить консультацию у специалистов отдела дошкольного образования администрации города по телефонам: 38-58-83 или 35-83-06. О том, куда определён ваш ребенок можно также узнать в личном кабинете на Образовательном портале города Кирова. Информация будет содержаться в разделе "Статус заявки".


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