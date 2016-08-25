Горячая линия по проблемам детей сирот и опеки
Специалисты городского Управления опеки и попечительства ежедневно отвечают на вопросы будущих родителей. Однако сегодня, в рамках акции "Ребенок ждет родителей", звонкам посвятили всю первую половину дня. Кировчан интересует, какие именно дети передаются в замещающие семьи, а также какие документы необходимы кандидату, чтобы забрать ребенка в семью.
НАДЕЖДА ШЕШУКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА Г.КИРОВА:
«Смотрите, у нас на территории города находятся три организации для детей-сирот - это дом ребенка на Проспекте строителей, детский дом "Надежда" в Коминтерне, школа-интернат в Нововятском районе - там дети от 7 до 16 лет».
На сегодняшний день существует три формы замещающих семей. Первая - усыновление. Это когда малыша берут в семью, наделяя правами кровного ребенка, при этом сохраняется тайна усыновления. Второй вариант - приемная семья. Родители становятся опекунами на возмездной основе, то есть получают от государства не только пособие на ребенка, но и ежемесячное вознаграждение за его воспитание. И третий, самый востребованный сегодня вариант - это опека и попечительство.
НАДЕЖДА ШЕШУКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА Г.КИРОВА:
«Опека и попечительство - это безвозмездная форма осуществление обязанности опекуна. Родителям не выплачивается вознаграждение, чаще всего это родственники ребенка. На ребенка выплачивается пособие и пенсия по потере кормильца».
Сегодня в замещающих семьях Кирова воспитываются семьсот детей. В основном это семьи-опекуны. 122 ребенка живут в приемных семьях. Как именно стать опекуном или усыновителем, всегда можно узнать у специалистов Управления опеки и попечительства.
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