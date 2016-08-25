Горячая линия по проблемам детей сирот и опеки

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В Кирове проходит акция "Ребенок ждет родителей". В её рамках состоялась "горячая линия", в ходе которой специалисты отвечали на звонки горожан. Какие вопросы чаще всего задают потенциальные опекуны?Специалисты городского Управления опеки и попечительства ежедневно отвечают на вопросы будущих родителей. Однако сегодня, в рамках акции "Ребенок ждет родителей", звонкам посвятили всю первую половину дня. Кировчан интересует, какие именно дети передаются в замещающие семьи, а также какие документы необходимы кандидату, чтобы забрать ребенка в семью.На сегодняшний день существует три формы замещающих семей. Первая - усыновление. Это когда малыша берут в семью, наделяя правами кровного ребенка, при этом сохраняется тайна усыновления. Второй вариант - приемная семья. Родители становятся опекунами на возмездной основе, то есть получают от государства не только пособие на ребенка, но и ежемесячное вознаграждение за его воспитание. И третий, самый востребованный сегодня вариант - это опека и попечительство.Сегодня в замещающих семьях Кирова воспитываются семьсот детей. В основном это семьи-опекуны. 122 ребенка живут в приемных семьях. Как именно стать опекуном или усыновителем, всегда можно узнать у специалистов Управления опеки и попечительства.