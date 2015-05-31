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Министр культуры Владимир Мединский посетил регион с рабочим визитом

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 108 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Реализация федеральных проектов на территории области стала важной темой визита в Киров Владимира Мединского. Министр культуры обсудил с главой региона судьбу объектов, которые нуждаются в поддержке из центра.

Городской общественный банк, Вятский горком комсомола, Дом офицеров. Историческое здание на улице Спасской сейчас готовится к открытию в новом статусе. Оно станет культурным центром регионального отделения Российского военно-исторического общества. На реставрацию выделено более 133 миллионов рублей. Уже восстановлен фасад. Преображаются и внутренние помещения. На первом этаже планируется разместить три небольших выставочных зала. На втором - большой зрительный со сценой.

- Кинооператорская со всей техникой, фильмы можно показывать. Проекторы. Можно тематические вечера делать со слайдами. Ну, такой многофункциональный зал будет. Кинотеатр.

Все работы на объекте подрядчик планирует завершить до конца сентября текущего года. За счет федеральных средств можно ремонтировать и даже строить новые районные дома культуры. Об этом Владимир Мединский сообщил на совещании в правительстве. Нужно только определиться с населенными пунктами, жители которых заинтересованы в появлении ДК. Досуг, творчество и образование. Сейчас этими услугами в полной мере пользуются посетители четырех многофункциональных культурных центров.

Министр культуры Владимир Мединский посетил регион с рабочим визитомВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ:
«В этих центрах начали работать полноценные кинотеатры. Мы готовы дальше субсидировать развитие кинотеатральной сети в области. Вплоть до открытия кинотеатров в каждом из райцентров. Там, где их нет».

Министр культуры Владимир Мединский посетил регион с рабочим визитомИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерство культуры активно идет навстречу регионам. Предоставляет бесплатное оборудование для кинотеатров».
 
Регион намерен получить поддержку и в части реконструкции кировского цирка. Сейчас по нему готовится проектно-сметная документация.

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ:
«Посмотрим по проекту, в какой степени денег хватит, чтобы закрыть основные строительно-конструктивные проблемы. А вот в части дальнейшего дооборудования цирка будем стараться помогать на федеральном уровне».
 
Кроме этого, к 650-летию Кирова Министерство культуры и областное правительство планируют привести в порядок и другие знаковые культурные объекты города.


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