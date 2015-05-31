Министр культуры Владимир Мединский посетил регион с рабочим визитом

Поделиться новостью:

Реализация федеральных проектов на территории области стала важной темой визита в Киров Владимира Мединского. Министр культуры обсудил с главой региона судьбу объектов, которые нуждаются в поддержке из центра.Городской общественный банк, Вятский горком комсомола, Дом офицеров. Историческое здание на улице Спасской сейчас готовится к открытию в новом статусе. Оно станет культурным центром регионального отделения Российского военно-исторического общества. На реставрацию выделено более 133 миллионов рублей. Уже восстановлен фасад. Преображаются и внутренние помещения. На первом этаже планируется разместить три небольших выставочных зала. На втором - большой зрительный со сценой.Все работы на объекте подрядчик планирует завершить до конца сентября текущего года. За счет федеральных средств можно ремонтировать и даже строить новые районные дома культуры. Об этом Владимир Мединский сообщил на совещании в правительстве. Нужно только определиться с населенными пунктами, жители которых заинтересованы в появлении ДК. Досуг, творчество и образование. Сейчас этими услугами в полной мере пользуются посетители четырех многофункциональных культурных центров.Регион намерен получить поддержку и в части реконструкции кировского цирка. Сейчас по нему готовится проектно-сметная документация.Кроме этого, к 650-летию Кирова Министерство культуры и областное правительство планируют привести в порядок и другие знаковые культурные объекты города.