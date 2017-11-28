ГИБДД проверили общественный транспорт
Столкновения, наезды на пешеходов и падения пассажиров во время движения хотя и реже, чем в прошлом году, но все же случаются. Всего с начала года в областном центре по вине водителей общественного транспорта произошло шесть ДТП, в которых пострадали шестеро. Особенность скрытого патрулирования в том, что за автобусом едет с виду обычный автомобиль. В нем сидят сотрудники ГИБДД и фиксируют нарушения правил дорожного движения.
АЛЕКСЕЙ БАТАШЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Большие автобусы возят в кабине иногда кондукторов, там место для пассажиров не предусмотрено, поэтому подпадает под нарушение, также очень распространенное нарушение правил маневрирования, поворот не со второго ряда, свет не включают, и разговор по телефону».
При первом рейдовом проезде от Лепсе до Филейки нарушителей не выявлено. Сотрудники ГИБДД признают, что водители автобусов и троллейбусов стали более дисциплинированными. Однако, контроль не ослабляют. Так же, как и за техническим состоянием машин при выпуске их на линию. Здесь проверяют исправность внешних световых приборов, наличие ремня безопасности.
АЛЕКСЕЙ БАТАШЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Соответствие установленной на транспортное средство резины, однотипность ее на осях, наличие брызговиков, наличие аварийных кнопок выхода как снаружи, так и изнутри».
Добавим, что сообщить в ГИБДД о нарушениях может любой горожанин, снимая на видеокамеру соблюдение дорожных правил водителем.
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