ГИБДД проверили общественный транспорт

Поделиться новостью:

Сотрудники Госавтоинспекции вновь отправились на скрытое патрулирование. На этот раз в центре внимания - водители автобусов и троллейбусов.Столкновения, наезды на пешеходов и падения пассажиров во время движения хотя и реже, чем в прошлом году, но все же случаются. Всего с начала года в областном центре по вине водителей общественного транспорта произошло шесть ДТП, в которых пострадали шестеро. Особенность скрытого патрулирования в том, что за автобусом едет с виду обычный автомобиль. В нем сидят сотрудники ГИБДД и фиксируют нарушения правил дорожного движения.При первом рейдовом проезде от Лепсе до Филейки нарушителей не выявлено. Сотрудники ГИБДД признают, что водители автобусов и троллейбусов стали более дисциплинированными. Однако, контроль не ослабляют. Так же, как и за техническим состоянием машин при выпуске их на линию. Здесь проверяют исправность внешних световых приборов, наличие ремня безопасности.Добавим, что сообщить в ГИБДД о нарушениях может любой горожанин, снимая на видеокамеру соблюдение дорожных правил водителем.