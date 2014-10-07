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Кировчан научат заниматься бизнесом. 23-го марта начнет работу старт-ап школа для начинающих предпринимателей.От идеи до ее воплощения всего несколько шагов. В какую сторону нужно их делать? На этот вопрос начинающие предприниматели зачастую дают не правильный ответ. Поэтому бизнес и не получается. Избежать типичных ошибок помогут в старт-ап школе "Пуск". Три дня с молодыми коммерсантами будут работать 15-ть экспертов высокого уровня. Они подскажут, как построить бизнес и научат грамотно продавать свои идеи.Старт-ап школа "Пуск" откроет двери 23-го марта. Она будет работать в течение трех дней. В конце, участники проекта смогут презентовать свой бизнес-план специалистам и потенциальным инвесторам.Старт-ап школа проводится в Кирове уже в девятый раз. Эксперты встречаются с начинающими коммерсантами два раза в год, весной и осенью. Однако в этом году решили изменить традициям. Старт-ап школа откроет свои двери только единожды. Насыщенная программа включает в себя не только мастер-классы и тренинги. Молодым бизнесменам расскажут о программах поддержки.Старт-ап школа проходит как раз в рамках этой программы. Организаторы отмечают, что успешными бизнесменами стали многие ее "выпускники".