Жители Котельнича проголосуют за проекты по благоустройству родного города
В начале 2018 года президент России объявил о начале проекта благоустройства малых городов и исторических поселений. Котельнич решил принять в нём участие. На ближайших выборах котельничане смогут выбрать те общественные пространства, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве. В первую очередь, это городской сад, который пока производит довольно неоднозначное впечатление.
АНДРЕЙ ЛЫКОВ, ГЛАВА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА:
«Мы бы хотели благоустроить эту территорию. Сделать новую сцену, освещение, дорожки, другие элементы благоустройства добавить».
Планируется также установить скамейки, сделать зону с бесплатным вайфаем, баскебольно-воллейбольную площадку, создать около парка дополнительные парковочные места. Планов по благоустройству Котельнича много. Можно будет проголосовать и за продолжение проекта реконструкции исторической части города: восстановление фасадов исторических зданий, благоустройство тротуарных дорожек, изменение облика городского фонтана. Добавим, что на вероятность победы того или иного проекта благоустройства Котельнича будет на прямую влиять количество проголосовавших за него горожан.
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