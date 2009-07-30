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Новости / Общество

Судебные приставы подвели итоги года

Вчера, 17:48 | Просмотров: 126 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Более пяти с половиной миллиардов рублей взыскали сотрудники областного управления ФССП. Судебные приставы подвели итоги за 2017-й год.

Торжественный марш, знаменная группа открывает коллегию областного управления судебных приставов. Сегодня подводят итоги за прошлый год. Высокие результаты работы УФССП отметил губернатор. Игорь Васильев сразу обратился к цифрам. Он подчеркнул, деятельность службы имеет значительное влияние на экономику региона.

Судебные приставы подвели итоги годаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ^
«В бюджеты всех уровней перечислено свыше 870-ти миллионов рублей. Налогов и сборов более 200 миллионов, а так же 116 миллионов рублей исполнительного сбора. Общая сумма средств, взысканных службой судебных приставов по исполнительным производствам в 17-м году составила 5,5 млрд. рублей».

Результаты превосходят показатели за 2016й год. Положительная динамика по всем направлениям деятельности. Кировские судебные приставы в прошлом году окончили более 600 тысяч исполнительных производств. Руководители управления отмечают, нагрузка растет с каждым годом.

Судебные приставы подвели итоги годаСЕРГЕЙ ЖЕНИХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 16-м на одного пристава-исполнителя нагрузка приходилась в 2 с половиной тысячи производств, то в 2017 нагрузка составила уже три тысячи исполнительных производств».

Не смотря на то, что дел становится больше, очереди сокращаются. Кировчане все активнее пользуются порталом госуслуг. Многие рассчитываться по долгам не выходя из дома. Тем же, кто отказывается платить выносятся ограничительные меры. В том числе запрещается выезд за границу.

СЕРГЕЙ ЖЕНИХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Да, действительно - эта мера очень действенная. Особенно она хорошо действует накануне праздников, когда наши граждане стремятся выехать за пределы Российской Федерации».

В результате применения такого запрета удалось взыскать более 30-ти миллионов рублей. Особый упор делается на работу с должниками по алиментам. Кроме того, приставы работают с нелегальными мигрантами. В прошлом году отправлены на родину более полусотни иностранцев.


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