Судебные приставы подвели итоги года

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Более пяти с половиной миллиардов рублей взыскали сотрудники областного управления ФССП. Судебные приставы подвели итоги за 2017-й год.Торжественный марш, знаменная группа открывает коллегию областного управления судебных приставов. Сегодня подводят итоги за прошлый год. Высокие результаты работы УФССП отметил губернатор. Игорь Васильев сразу обратился к цифрам. Он подчеркнул, деятельность службы имеет значительное влияние на экономику региона.Результаты превосходят показатели за 2016й год. Положительная динамика по всем направлениям деятельности. Кировские судебные приставы в прошлом году окончили более 600 тысяч исполнительных производств. Руководители управления отмечают, нагрузка растет с каждым годом.Не смотря на то, что дел становится больше, очереди сокращаются. Кировчане все активнее пользуются порталом госуслуг. Многие рассчитываться по долгам не выходя из дома. Тем же, кто отказывается платить выносятся ограничительные меры. В том числе запрещается выезд за границу.В результате применения такого запрета удалось взыскать более 30-ти миллионов рублей. Особый упор делается на работу с должниками по алиментам. Кроме того, приставы работают с нелегальными мигрантами. В прошлом году отправлены на родину более полусотни иностранцев.