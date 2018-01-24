Замминистра транспорта РФ посетил чистопруднинский путепровод

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«Существенно улучшилось состояние покрытия дорог, мы рассчитываем в 2018 году довести состояние дорог до показателя 57%, это однозначно почувствуют жители города, пассажиры общественного транспорта».

Строительство путепровода Чистые пруды стало главной темой визита в наш город заместителя Министра транспорта России Николая Асаула. Он лично проверил объект и оценил ход работ.На строительной площадке установлены опоры путепровода, металлический пролет над железной дорогой, выполнен подход к магистрали со стороны Чистых прудов. Сейчас идет монтаж железобетонных балок пролетного строения. Руководитель проекта Сергей Евдокимов рассказал заместителю министра транспорта о планах на 18 год - полностью выполнить пролет, подпорные стенки развязки со стороны города, подготовить дорогу со стороны Чистых Прудов, заасфальтировать улицу Комсомольскую и участок улицы Попова от Щорса до Красина. Также будет продолжен перенос коммуникаций для расширения улицы.Напомним, что общая стоимость строительства путепровода составляет 3 миллиарда 123 миллиона рублей. На данный момент освоено свыше полутора миллиардов рублей.Замминистра транспорта Николай Асаул также поинтересовался, что делается для обеспечения шумоизоляции близлежащих к строительной площадке жилых домов. Строители отметили, что в домах на улице Попова предусмотрена замена окон по всем фасадам, а вдоль городской больницы № 1 - звукозадерживающий экран. В ходе визита заместитель министра транспорта России также оценил ход реализации в городе Кирове приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".Николай Асаул также провел совещание, на котором обсуждались самые актуальные проблемы развития дорожно-транспортного комплекса нашего региона. Глава администрации Кирова Илья Шульгин отметил: в этом году подрядным организациям дано поручение синхронизировать работы по ремонту дорожного полотна и нанесению разметки. Кроме того, будут предприняты все меры, чтобы реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» осуществлялась во взаимодействии с проектом «Формирование комфортной городской среды», программой капитального ремонта. Немаловажным является и приведение в нормативное состояние перекрёстков, светофорных групп, установка новых светофоров и пешеходных переходов рядом с учреждениями социальной сферы.