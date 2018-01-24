Замминистра транспорта РФ посетил чистопруднинский путепровод
На строительной площадке установлены опоры путепровода, металлический пролет над железной дорогой, выполнен подход к магистрали со стороны Чистых прудов. Сейчас идет монтаж железобетонных балок пролетного строения. Руководитель проекта Сергей Евдокимов рассказал заместителю министра транспорта о планах на 18 год - полностью выполнить пролет, подпорные стенки развязки со стороны города, подготовить дорогу со стороны Чистых Прудов, заасфальтировать улицу Комсомольскую и участок улицы Попова от Щорса до Красина. Также будет продолжен перенос коммуникаций для расширения улицы.
- Освещение, система организации дорожного движения, автоматизация?
- Наружное освещение по опорам предусмотрено полностью по всему путепроводу, светофоры в начале путепровода - на улице Щорса, на пересечении с улицей Совхоз-1 и с улицей Чистопрудненской.
Напомним, что общая стоимость строительства путепровода составляет 3 миллиарда 123 миллиона рублей. На данный момент освоено свыше полутора миллиардов рублей.
- Федеральное финансирование в полном объеме? Миллиард в текущем году выделяется.
- Да, миллиард - это федеральные деньги, 111 миллионов - это 10% софинансирования мы предусмотрели у себя, в этом году основные работы будут выполняться.
- Значимый, безусловно, объект для города, связующая артерия мощная.
Замминистра транспорта Николай Асаул также поинтересовался, что делается для обеспечения шумоизоляции близлежащих к строительной площадке жилых домов. Строители отметили, что в домах на улице Попова предусмотрена замена окон по всем фасадам, а вдоль городской больницы № 1 - звукозадерживающий экран. В ходе визита заместитель министра транспорта России также оценил ход реализации в городе Кирове приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
НИКОЛАЙ АСАУЛ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
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