В Нолинске сигареты продавали рядом со школой.

Поделиться новостью:

Факт розничной продажи табачных изделий вблизи школы-интерната пресекла Прокуратура Нолинского района.

По закону, розничная торговля табачной продукцией запрещена на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных учреждений.

В ходе проверки было установлено, что в магазине "Пятерочка" табачную продукцию продавали на расстоянии около 70 метров от школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подобные нарушения были выявлены и при продаже табачных изделий в магазине «Магнит», также расположенного вблизи вышеуказанного учебного заведения.

Руководителям торговых организаций были внесены представления. После вмешательства органов прокуратуры нарушения законодательства устранены.

по информации прокуратуры Кировской области