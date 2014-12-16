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Новости / Общество

В Нолинске сигареты продавали рядом со школой.

Сегодня, 13:36 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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Факт розничной продажи табачных изделий вблизи школы-интерната пресекла Прокуратура Нолинского района.
 
По закону, розничная торговля табачной продукцией запрещена на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных учреждений.
 
В ходе проверки было установлено, что в магазине "Пятерочка"  табачную продукцию продавали на расстоянии около 70 метров от школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья.
 
Подобные нарушения были выявлены и при продаже табачных изделий в магазине «Магнит», также расположенного вблизи вышеуказанного учебного заведения.
 
Руководителям торговых организаций были внесены представления. После вмешательства органов прокуратуры нарушения законодательства устранены.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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