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Новости / Общество

Как работает единая диспетчерская служба?

Сегодня, 15:11 | Просмотров: 126 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Администрация Кирова знакомит горожан с работой муниципальных учреждений. В рамках проекта, через средства массовой информации, будут проводиться медиа-классы. Накануне журналистов пригласили в единую диспетчерскую службу. О том, как работает организация расскажет Лариса Добриянова.
 
 
Единая дежурно-диспетчерская служба, была образована в городе в 2007 году. Ее основной задачей является координирование деятельности жилищно-коммунальных и основных оперативных служб города. Количество обращений кировчан в ЕДДС, увеличивается с каждым годом.

Как работает единая диспетчерская служба?МИХАИЛ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК МБУ «КИРОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»:
«В 2008 году количество звонков было в пределах 11 тысяч за год, то уже непосредственно в 17ом году, количество обращений было в районе 74х тысяч. То есть количество обращений растет».

Звонить в единую диспетчерскую службу необходимо в тех случаях, когда существует реальная угроза жизни людей, например во время пожаров, крупных аварий на теплосетях, при снежных заносах или опасно висящих сосульках. Решать внутри домовые проблемы лучше с управляющей компанией. Большинство обращений жителей касается жилищно-коммунальных проблем - тепло- и водоснабжения. Сотрудники ЕДДС отмечают, что иногда поступают звонки, не связанные со спецификой работы службы. Порою кировчане путают данную службу со справочной.

Как работает единая диспетчерская служба?ИГОРЬ СОКОВНИН, СОТРУДНИК ЕДДС:
«Звонят по разным причинам. Кто-то кричит, недавно было, что кошка руку откусила полностью по локоть. Различные звонки.
- И положить трубку вы не имеете права?
- Да, в любом случае разговариваем, уточняем, что конкретно произошло».

Круглосуточно в ЕДДС службу несут 4 человека, 3 диспетчера и 1 водитель. Специалисты службы обязательно имеют высшее образование, навыки работы на компьютере, обладают стрессоустойчивостью. В случае ЧП, один из диспетчеров выезжает на место происшествия. Двое остаются принимать звонки.

- Давайте сделаем так, вы вызываете участкового, участковый на месте, и после того, как участковый подойдет, вы снова нам звоните.

В ЕДДС можно получить помощь и в случае менее серьезных ситуациях, например, если у вас не получилось связаться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией. Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кирове 48-00-00, 64-00-00


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