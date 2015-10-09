Как работает единая диспетчерская служба?
МИХАИЛ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК МБУ «КИРОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»:
«В 2008 году количество звонков было в пределах 11 тысяч за год, то уже непосредственно в 17ом году, количество обращений было в районе 74х тысяч. То есть количество обращений растет».
Звонить в единую диспетчерскую службу необходимо в тех случаях, когда существует реальная угроза жизни людей, например во время пожаров, крупных аварий на теплосетях, при снежных заносах или опасно висящих сосульках. Решать внутри домовые проблемы лучше с управляющей компанией. Большинство обращений жителей касается жилищно-коммунальных проблем - тепло- и водоснабжения. Сотрудники ЕДДС отмечают, что иногда поступают звонки, не связанные со спецификой работы службы. Порою кировчане путают данную службу со справочной.
ИГОРЬ СОКОВНИН, СОТРУДНИК ЕДДС:
«Звонят по разным причинам. Кто-то кричит, недавно было, что кошка руку откусила полностью по локоть. Различные звонки.
- И положить трубку вы не имеете права?
- Да, в любом случае разговариваем, уточняем, что конкретно произошло».
Круглосуточно в ЕДДС службу несут 4 человека, 3 диспетчера и 1 водитель. Специалисты службы обязательно имеют высшее образование, навыки работы на компьютере, обладают стрессоустойчивостью. В случае ЧП, один из диспетчеров выезжает на место происшествия. Двое остаются принимать звонки.
- Давайте сделаем так, вы вызываете участкового, участковый на месте, и после того, как участковый подойдет, вы снова нам звоните.
В ЕДДС можно получить помощь и в случае менее серьезных ситуациях, например, если у вас не получилось связаться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией. Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кирове 48-00-00, 64-00-00
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