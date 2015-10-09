Как работает единая диспетчерская служба?

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Администрация Кирова знакомит горожан с работой муниципальных учреждений. В рамках проекта, через средства массовой информации, будут проводиться медиа-классы. Накануне журналистов пригласили в единую диспетчерскую службу. О том, как работает организация расскажет Лариса Добриянова.Единая дежурно-диспетчерская служба, была образована в городе в 2007 году. Ее основной задачей является координирование деятельности жилищно-коммунальных и основных оперативных служб города. Количество обращений кировчан в ЕДДС, увеличивается с каждым годом.Звонить в единую диспетчерскую службу необходимо в тех случаях, когда существует реальная угроза жизни людей, например во время пожаров, крупных аварий на теплосетях, при снежных заносах или опасно висящих сосульках. Решать внутри домовые проблемы лучше с управляющей компанией. Большинство обращений жителей касается жилищно-коммунальных проблем - тепло- и водоснабжения. Сотрудники ЕДДС отмечают, что иногда поступают звонки, не связанные со спецификой работы службы. Порою кировчане путают данную службу со справочной.Круглосуточно в ЕДДС службу несут 4 человека, 3 диспетчера и 1 водитель. Специалисты службы обязательно имеют высшее образование, навыки работы на компьютере, обладают стрессоустойчивостью. В случае ЧП, один из диспетчеров выезжает на место происшествия. Двое остаются принимать звонки.В ЕДДС можно получить помощь и в случае менее серьезных ситуациях, например, если у вас не получилось связаться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией. Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кирове 48-00-00, 64-00-00