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В Кирове продолжается добровольная вакцинация домашних животных от бешенства

Сегодня, 20:47 | Просмотров: 66 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове продолжается добровольная вакцинация домашних животных от бешенства. В ближайшие 2 месяца выездные ветеринарные группы посетят прилегающие к городу населенные пункты. Сегодня бесплатные прививки своим питомцам смогли сделать жители Бахты. Лариса Добриянова узнала как много в поселке ответственных владельцев животных.

Бесплатная выездная вакцинация проводится государственной ветеринарной службой области 2 раза в год — весной и осенью, в преддверии вспышек вируса. О месте и времени работы выездной станции местные жители узнают из объявлений.

В Кирове продолжается добровольная вакцинация домашних животных от бешенстваНИКОЛАЙ ЧУРКИН, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Идут, идут. Вот как встал только ажиотаж по бешенству люди стали гораздо активнее. В городе Кирове с 59го года бешенства не было. В прошлый и позапрошлый год — случилось. В прошлый год было 12 случаев, в прошлый год пять случаев».

Ветеринары отмечают, что услуга пользуется большой популярностью у владельцев животных, живущих в отдаленных от Кирова поселениях. Только за первые часы работы докторами было сделано около 40 прививок. И это первые три точки. За день их будет около восьми.

В Кирове продолжается добровольная вакцинация домашних животных от бешенстваВЕНИАМИН ШИХОВ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Чтобы была собака здоровая. Мало ли вдруг... бывает и так что она может у меня отцепиться, и убежать. Если мало ли кого-нибудь она покусает, ну этого не должно, конечно быть, но все равно уже я буду знать, что 100% собака здорова».

В Кирове продолжается добровольная вакцинация домашних животных от бешенстваСВЕТЛАНА ОБЖЕРИНА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Живем около леса, бегают лисы, и собак очень много диких. Кто его знает, какие они там. - У вас хозяйство свое, сколько у вас животных? - 2 козы, 2 козленка, 2 кошки».

Сегодня Светлана смогла привить только кошек. Вакцинация домашнего крупнорогатого скота будет проводиться ветеринарной службой в мае и июне.


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