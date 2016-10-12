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В Кирове продолжается добровольная вакцинация домашних животных от бешенства. В ближайшие 2 месяца выездные ветеринарные группы посетят прилегающие к городу населенные пункты. Сегодня бесплатные прививки своим питомцам смогли сделать жители Бахты. Лариса Добриянова узнала как много в поселке ответственных владельцев животных.Бесплатная выездная вакцинация проводится государственной ветеринарной службой области 2 раза в год — весной и осенью, в преддверии вспышек вируса. О месте и времени работы выездной станции местные жители узнают из объявлений.Ветеринары отмечают, что услуга пользуется большой популярностью у владельцев животных, живущих в отдаленных от Кирова поселениях. Только за первые часы работы докторами было сделано около 40 прививок. И это первые три точки. За день их будет около восьми.Сегодня Светлана смогла привить только кошек. Вакцинация домашнего крупнорогатого скота будет проводиться ветеринарной службой в мае и июне.