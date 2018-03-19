В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Поделиться новостью:

По прогнозу Кировского ЦГМС, в ближайшие сутки ожидается резкое потепление.

В ночь на 19 марта ожидается кратковременный снег, местами метель. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью -18,-23 °C, при прояснениях до -26°C, днем -2,-7 °C. На дорогах накат и гололедица, местами снежные заносы.

Как следствие возможны нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения и системы ЖКХ, увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы энергоснабжения.