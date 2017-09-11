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Выборы в Кирово-Чепецке прошли в атмосфере настоящего праздника

Вчера, 15:17 | Просмотров: 152 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Не просто выборы, а настоящий праздник. Именно таким стало 18 марта для многих жителей Кирово-Чепецка.

Выборы в Кирово-Чепецке прошли в атмосфере настоящего праздникаКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В Кирово-Чепецке сегодня необычное голосование. На избирательном участке по адресу Некрасова 21 для избирателей микрорайона подготовили настоящий праздник с культурной программой и спортивными соревнованиями».

С самого утра на избирательном участке № 536 многолюдно. И это не случайно. Флешмоб, семейная лыжня, мастер-класс с чемпионкой России по лыжным гонкам, праздничный концерт - всё для того, чтобы сделать выборы президента настоящим праздником.

Выборы в Кирово-Чепецке прошли в атмосфере настоящего праздникаГАЛИНА ЗЕМЛЯКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОГО-ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №536:
«Каждый гражданин России должен свою гражданскую позицию выразить, и мы старались сделать выборы, чтобы это был всё-таки праздник, возродить традиции праздника, выборы - это сплочение людей».

Порядочность, заинтересованность в благополучии людей и честность - именно такими качествами должен обладать будущий президент. Лариса Валентиновна свой выбор уже сделала. Женщина всегда выполняет свой гражданский долг.

Выборы в Кирово-Чепецке прошли в атмосфере настоящего праздникаЛАРИСА РЕЗВЫХ:
«К лучшему будем двигаться».

Все избиратели приходят на выборы с большими надеждами на будущее. Настрой - только оптимистичный.

Выборы - это праздник почему, потому что мы выбираем своё будущее, в первую очередь.


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