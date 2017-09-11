Выборы в Кирово-Чепецке прошли в атмосфере настоящего праздника
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В Кирово-Чепецке сегодня необычное голосование. На избирательном участке по адресу Некрасова 21 для избирателей микрорайона подготовили настоящий праздник с культурной программой и спортивными соревнованиями».
С самого утра на избирательном участке № 536 многолюдно. И это не случайно. Флешмоб, семейная лыжня, мастер-класс с чемпионкой России по лыжным гонкам, праздничный концерт - всё для того, чтобы сделать выборы президента настоящим праздником.
ГАЛИНА ЗЕМЛЯКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОГО-ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №536:
«Каждый гражданин России должен свою гражданскую позицию выразить, и мы старались сделать выборы, чтобы это был всё-таки праздник, возродить традиции праздника, выборы - это сплочение людей».
Порядочность, заинтересованность в благополучии людей и честность - именно такими качествами должен обладать будущий президент. Лариса Валентиновна свой выбор уже сделала. Женщина всегда выполняет свой гражданский долг.
ЛАРИСА РЕЗВЫХ:
«К лучшему будем двигаться».
Все избиратели приходят на выборы с большими надеждами на будущее. Настрой - только оптимистичный.
Выборы - это праздник почему, потому что мы выбираем своё будущее, в первую очередь.
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