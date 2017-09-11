Выборы в Кирово-Чепецке прошли в атмосфере настоящего праздника

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Не просто выборы, а настоящий праздник. Именно таким стало 18 марта для многих жителей Кирово-Чепецка.С самого утра на избирательном участке № 536 многолюдно. И это не случайно. Флешмоб, семейная лыжня, мастер-класс с чемпионкой России по лыжным гонкам, праздничный концерт - всё для того, чтобы сделать выборы президента настоящим праздником.Порядочность, заинтересованность в благополучии людей и честность - именно такими качествами должен обладать будущий президент. Лариса Валентиновна свой выбор уже сделала. Женщина всегда выполняет свой гражданский долг.Все избиратели приходят на выборы с большими надеждами на будущее. Настрой - только оптимистичный.Выборы - это праздник почему, потому что мы выбираем своё будущее, в первую очередь.