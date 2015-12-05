В Советске на новую Казанско-Богородицкую церковь установили купол и крест.

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Казанско-Богородицкая церковь была построена в Кукарке (Советске) в 19 веке и считалась одной из самых красивых в округе.

Многие отмечали ее особенную архитектуру. Побывавший в Кукарке граф Д.А.Толстой, видный государственный деятель того времени, отмечал, что подобной красоты храма он еще не видел.

Санкт-Петербурге была даже выпущена почтовая открытка с изображением Казанско-Богородицкой церкви в Вятской губернии.

В 1938 году церковь была разрушена. На ее месте построили городские бани. Но просуществовали они недолго, были заброшены и постепенно начали разрушаться.

Возрождение церкви началось осенью 2016 года. На месте каменного храма построили деревянную церковь.

По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка благочинный Кукарского благочиния протоиерей Михаил Ковальский совершил чин освящения креста и купола.