В Советске на новую Казанско-Богородицкую церковь установили купол и крест.
Казанско-Богородицкая церковь была построена в Кукарке (Советске) в 19 веке и считалась одной из самых красивых в округе.
Многие отмечали ее особенную архитектуру. Побывавший в Кукарке граф Д.А.Толстой, видный государственный деятель того времени, отмечал, что подобной красоты храма он еще не видел.
Санкт-Петербурге была даже выпущена почтовая открытка с изображением Казанско-Богородицкой церкви в Вятской губернии.
В 1938 году церковь была разрушена. На ее месте построили городские бани. Но просуществовали они недолго, были заброшены и постепенно начали разрушаться.
Возрождение церкви началось осенью 2016 года. На месте каменного храма построили деревянную церковь.
По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка благочинный Кукарского благочиния протоиерей Михаил Ковальский совершил чин освящения креста и купола.
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