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Новости / Общество

В Кирове ищут подозреваемого в краже кошелька.

Вчера, 13:45 | Просмотров: 135 | Версия для печати
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В полицию обратилась 20-летняя жительница Кирова.
 
Во время отдыха в одном из развлекательных центров Кирова из ее сумки неизвестный мужчина похитил портмоне, в котором находились 5200 рублей и банковская карта.
 
Подозреваемый сумел воспользоваться банковской картой в нескольких магазинах города и потратил со счета пострадавшей более тысячи рублей. В одном из торговых центров его запечатлела видеокамера.
 
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, славянской внешности. Был одет в шапку бирюзового цвета, пуховик синего цвета с белой надписью справа, коричневые трико, черные ботинки с белыми полосами и белыми шнурками.
 
Информацию о личности и местонахождении подозреваемого просят сообщать по телефонам: 67-43-20, 67-43-25, 8-963-434-07-97, 02


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