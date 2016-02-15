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Новости / Общество

Контрольно-счетная палата проверила реализацию программы по переселению из ветхого жилья

Вчера, 14:46 | Просмотров: 139 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Контрольно-счетная палата проверила реализацию программы по переселению из ветхого жилья за последние три года. Насколько эффективно были потрачены деньги?

За годы реализации программы было переселено более 5 тысяч граждан, это 71% из запланированных.

Однако, на начало текущего года основные показатели так и не были выполнены. Нарекание у специалистов СКП вызвали 4 муниципальных образования, в которых не было завершено переселение. Например, в Сосновском, где по-прежнему не расселено 92 жилых помещения, или в Вятских Полянах, где в ветхих домах остаются жить 63 семьи. Не был реализован и снос аварийного жилья. В финансовом эквиваленте нарушения обошлись бюджету в 260 млн. рублей.

Контрольно-счетная палата проверила реализацию программы по переселению из ветхого жильяЮРИЙ ЛАПТЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КСП КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не все муниципальные образования обеспечили бюджетное финансирование. Часть домов предполагалось переселить за счет внебюджетных источников. При этом сами источники не были определены. Здесь тоже возникали определенные трудности в реализации. В ходе реализации программы достаточно много нарушений было связано с нарушением закупочной деятельности. Это, собственно, изменения условий контрактов, это не предъявление штрафных санкций. Наконец, это некачественная приемка работ».

В счетной палате также отметили, что необходимо менять саму стратегию расселения. Целесообразней, по мнению экспертов, строить новое жилье, а не выкупать вторичное, которое в скором времени также придет в негодность. Специалисты КСП проверили и программу ремонта дорог в области. Соответствующий фонд был образован в 2012ом году в составе бюджета области.

ЮРИЙ ЛАПТЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КСП КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 6 лет дорожный фонд был сформирован в объеме примерно 27и млрд. рублей. Ну, сумма с одной стороны приличная, но с другой стороны недостаточная для того, чтобы наши дороги кировские привести в нормативное содержание».

Так, например, было установлено, что 80% дорог муниципального назначения не соответствуют нормативам. По результатам проверок Контрольно-счетной палатой были составлены предложения и направлены в правительство Кировской области, а по отдельным случаям и в следственные органы.


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