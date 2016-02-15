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Контрольно-счетная палата проверила реализацию программы по переселению из ветхого жилья за последние три года. Насколько эффективно были потрачены деньги?За годы реализации программы было переселено более 5 тысяч граждан, это 71% из запланированных.Однако, на начало текущего года основные показатели так и не были выполнены. Нарекание у специалистов СКП вызвали 4 муниципальных образования, в которых не было завершено переселение. Например, в Сосновском, где по-прежнему не расселено 92 жилых помещения, или в Вятских Полянах, где в ветхих домах остаются жить 63 семьи. Не был реализован и снос аварийного жилья. В финансовом эквиваленте нарушения обошлись бюджету в 260 млн. рублей.В счетной палате также отметили, что необходимо менять саму стратегию расселения. Целесообразней, по мнению экспертов, строить новое жилье, а не выкупать вторичное, которое в скором времени также придет в негодность. Специалисты КСП проверили и программу ремонта дорог в области. Соответствующий фонд был образован в 2012ом году в составе бюджета области.Так, например, было установлено, что 80% дорог муниципального назначения не соответствуют нормативам. По результатам проверок Контрольно-счетной палатой были составлены предложения и направлены в правительство Кировской области, а по отдельным случаям и в следственные органы.