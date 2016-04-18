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Новости / Общество

В Кирове началась выдача путевок в детские сады

Вчера, 17:39 | Просмотров: 203 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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С 20-го марта в Кирове началась выдача путевок в детские сады. В этом году получать путевки родители будут в самих дошкольных заведениях.

- Здравствуйте.
- Здравствуйте Сергей Александрович, проходите.

Сергей Ракович стал первым родителем, который получил путевку в детский сад для своего четырехлетнего сына. Садик родители выбрали по рекомендации друзей, и без проблем получили направление. С самой путевкой тоже не возникло проблем, для ее выдачи родителю необходимо иметь при себе всего три документа.

В Кирове началась выдача путевок в детские садыСЕРГЕЙ РАКОВИЧ, ОТЕЦ:
«Имеется с собой талон регистрации, паспорт и свидетельство о рождении ребенка — копия. Буквально 3 документа. Значит, первого августа 18го года, мы уже идем в этот садик».

На данный момент руководством 213го детского сада выдано 14 направлений, однако запланировано что в новом учебном году будет сформировано две полных группы - около 40ка детей. Сама процедура занимает всего несколько минут.

В Кирове началась выдача путевок в детские садыЛЮДМИЛА ЕРМОЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №213:
«Я в свою очередь, родителю выдаю именное направление, мы пишем с родителем сразу заявление в детский сад, согласие на обработку персональных данных, выдаю памятку родителям, как готовить ребенка к дошкольному учреждению».

Выдача путевок для детей 2014 года рождения продлится с 20го по 29 марта. С 3его по 12 апреля путевки смогут получить родители малышей 2015 года, с первоочередным или внеочередным правом поступления в сад, а с 4го по 8 июня путевки выдадут на детей 2011-2013 годов рождения.


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