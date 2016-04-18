В Кирове началась выдача путевок в детские сады
- Здравствуйте.
- Здравствуйте Сергей Александрович, проходите.
Сергей Ракович стал первым родителем, который получил путевку в детский сад для своего четырехлетнего сына. Садик родители выбрали по рекомендации друзей, и без проблем получили направление. С самой путевкой тоже не возникло проблем, для ее выдачи родителю необходимо иметь при себе всего три документа.
СЕРГЕЙ РАКОВИЧ, ОТЕЦ:
«Имеется с собой талон регистрации, паспорт и свидетельство о рождении ребенка — копия. Буквально 3 документа. Значит, первого августа 18го года, мы уже идем в этот садик».
На данный момент руководством 213го детского сада выдано 14 направлений, однако запланировано что в новом учебном году будет сформировано две полных группы - около 40ка детей. Сама процедура занимает всего несколько минут.
ЛЮДМИЛА ЕРМОЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №213:
«Я в свою очередь, родителю выдаю именное направление, мы пишем с родителем сразу заявление в детский сад, согласие на обработку персональных данных, выдаю памятку родителям, как готовить ребенка к дошкольному учреждению».
Выдача путевок для детей 2014 года рождения продлится с 20го по 29 марта. С 3его по 12 апреля путевки смогут получить родители малышей 2015 года, с первоочередным или внеочередным правом поступления в сад, а с 4го по 8 июня путевки выдадут на детей 2011-2013 годов рождения.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.03.2018
Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.
19.03.2018