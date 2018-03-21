Межведомственный совет по волкам

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В министерстве окружающей среды прошел межведомственный совет по организации ведения охотничьего хозяйства. Один из обсуждаемых вопросов - снижение численности волка на территории Кировской области.В прошлом году изменения в областном охотничьем законодательстве оказали положительное влияние на добычу волков. В том числе изменения предусматривают поощрение охотников за добытых хищников. В Опаринском районе реализуется пилотный проект по поощрению охотников денежными выплатами и компенсации расходов на топливо при добыче. Данный механизм планируется распространить и в других районах. На данный момент численность волка в области колеблется в районе 500-600 особей.Дополнительными факторами привлечения хищников к населенным пунктам являются несанкционированные свалки, бесконтрольное содержание домашних собак, отсутствие уличного освещения. Поэтому борьба с хищниками эта комплексная работа органов власти различного уровня и охотпользователей.С целью дальнейшей борьбы с волками министерством охраны окружающей среды разработана "дорожная карта".С конца прошлого года была активизирована работа мобильных бригад по отстрелу волков. По оценке министерства охраны окружающей среды наиболее результативной является охота на волка в январе и феврале. Лидируют по добыче охотники Слободского района. Второе место занимают Верхошижемский и Даровской районы и на третьем месте Шабалинский район.