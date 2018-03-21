Межведомственный совет по волкам
В прошлом году изменения в областном охотничьем законодательстве оказали положительное влияние на добычу волков. В том числе изменения предусматривают поощрение охотников за добытых хищников. В Опаринском районе реализуется пилотный проект по поощрению охотников денежными выплатами и компенсации расходов на топливо при добыче. Данный механизм планируется распространить и в других районах. На данный момент численность волка в области колеблется в районе 500-600 особей.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ежегодная добыча волков колеблется по годам, но мы наблюдаем тенденцию к добыче волков. В 2012 году добыт 131 волк, в 2015 боле 230 особей. На начало 2018 уже добыто 157 волков».
Дополнительными факторами привлечения хищников к населенным пунктам являются несанкционированные свалки, бесконтрольное содержание домашних собак, отсутствие уличного освещения. Поэтому борьба с хищниками эта комплексная работа органов власти различного уровня и охотпользователей.
С целью дальнейшей борьбы с волками министерством охраны окружающей среды разработана "дорожная карта".
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это долгосрочная программа действий, в которой предусмотрено участие министерства, подведомственного учреждения, областного управления ветеринарии, охотпользователей. Данный документ доведен до охотползователей и размещен на сайте министерства. Любой желающий может ознакомиться».
С конца прошлого года была активизирована работа мобильных бригад по отстрелу волков. По оценке министерства охраны окружающей среды наиболее результативной является охота на волка в январе и феврале. Лидируют по добыче охотники Слободского района. Второе место занимают Верхошижемский и Даровской районы и на третьем месте Шабалинский район.
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