Часть обманутых дольщиков сменила статус на новоселов
Этот дом на Хлыновском переулке начали строить ещё в 2013 году, должны были закончить в 2015, но сроки сдачи объекта постоянно переносились. Счета владельца строительной организации были арестованы, и люди заключившие договор долевого строительство всерьёз опасались никогда не получить ключи от квартир. В итоге, после почти 2 лет, дом всё-таки достроили.
АНТОН ВОРОНЧИХИН, ЖИТЕЛЬ ДОМА №1 НА 2-М ХЛЫНОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ:
АЛЕКСАНДР ТУЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ КИРОВЕ И КОНТРОЛЮ ЗА ДОЛЕВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ:
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