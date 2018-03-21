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Часть обманутых дольщиков сменила статус на новоселов

Вчера, 20:38 | Просмотров: 106 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кировской области продолжается работа по решению проблем обманутых дольщиков. Так в недавнее время были официально сданы 2 проблемных дома. Один находится в Урванцево, на улице архитектора Зянкина, второй на Хлыновском переулке.

Этот дом на Хлыновском переулке начали строить ещё в 2013 году, должны были закончить в 2015, но сроки сдачи объекта постоянно переносились. Счета владельца строительной организации были арестованы, и люди заключившие договор долевого строительство всерьёз опасались никогда не получить ключи от квартир. В итоге, после почти 2 лет, дом всё-таки достроили.

Часть обманутых дольщиков сменила статус на новоселовАНТОН ВОРОНЧИХИН, ЖИТЕЛЬ ДОМА №1 НА 2-М ХЛЫНОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ:
«Конечно, волнения были о том, что дом нам не передадут, но его благополучно сдали в начале 2017 года, подрядчик всё достроил».
 
 
А в апреле 2017 года было завершено строительство многоквартирного дома по адресу улица Архитектора Зянкина 13. Застройщик получил в счет выполненных работ жилые помещения в этом здании. В итоге, из реестра обманутых были исключены 47 собственников квартир. В Правительстве области ведется планомерная работа по дальнейшему решению проблем обманутых дольщиков, принимаются законы, проводятся встречи, ищутся новые подрядчики.

Часть обманутых дольщиков сменила статус на новоселовАЛЕКСАНДР ТУЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ КИРОВЕ И КОНТРОЛЮ ЗА ДОЛЕВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ:
«Хотелось бы, чтобы был какой-то универсальный способ решения проблемы, но каждый случай уникален. Если есть возможность у нас и застройщика, мы пытаемся решить ее через встречи».
 
 
На сегодняшний день в Кировской области 157 человек включены в реестр "обманутых дольщиков". Недостроенными в регионе остаются 8 домов. Ситуация находится полностью под контролем Правительства. В контакте с гражданами работают профильные министерства и правоохранительные органы. Проблемные объекты отслеживаются, пострадавшие приглашаются на заседания, получают актуальную информацию по возможным датам решения вопроса.


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