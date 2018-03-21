Часть обманутых дольщиков сменила статус на новоселов

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«Конечно, волнения были о том, что дом нам не передадут, но его благополучно сдали в начале 2017 года, подрядчик всё достроил».

«Хотелось бы, чтобы был какой-то универсальный способ решения проблемы, но каждый случай уникален. Если есть возможность у нас и застройщика, мы пытаемся решить ее через встречи».

В Кировской области продолжается работа по решению проблем обманутых дольщиков. Так в недавнее время были официально сданы 2 проблемных дома. Один находится в Урванцево, на улице архитектора Зянкина, второй на Хлыновском переулке.Этот дом на Хлыновском переулке начали строить ещё в 2013 году, должны были закончить в 2015, но сроки сдачи объекта постоянно переносились. Счета владельца строительной организации были арестованы, и люди заключившие договор долевого строительство всерьёз опасались никогда не получить ключи от квартир. В итоге, после почти 2 лет, дом всё-таки достроили.А в апреле 2017 года было завершено строительство многоквартирного дома по адресу улица Архитектора Зянкина 13. Застройщик получил в счет выполненных работ жилые помещения в этом здании. В итоге, из реестра обманутых были исключены 47 собственников квартир. В Правительстве области ведется планомерная работа по дальнейшему решению проблем обманутых дольщиков, принимаются законы, проводятся встречи, ищутся новые подрядчики.На сегодняшний день в Кировской области 157 человек включены в реестр "обманутых дольщиков". Недостроенными в регионе остаются 8 домов. Ситуация находится полностью под контролем Правительства. В контакте с гражданами работают профильные министерства и правоохранительные органы. Проблемные объекты отслеживаются, пострадавшие приглашаются на заседания, получают актуальную информацию по возможным датам решения вопроса.