Поисковики отряда Лизы Алерт в Кирове получили в подарок новый внедорожник

Поделиться новостью:

Благотворитель из Москвы, решивший остаться неизвестным пожертвовал отряду Лиза Алерт 8 новых внедорожников. Один из Уазиков по решению руководства поискового отряда был направлен в Киров.Щедрый подарок от неизвестного благотворителя активисты кировского отряда называют не иначе, как фантастикой. Кто этот человек и чем обусловлен его поступок — неизвестно, но предельно ясно, что подарок спасет много жизней. Из восьми подаренных автомобилей в регионы отправились четыре.Хорошие результаты деятельности руководство Лиза Алерт отметило в отрядах Санкт-Петербурга, Брянска и Владимира. Опытные волонтеры Кировского отряда уверены, что автомобиль сильно упростит работу и в разы сократит время поиска людей потерявшихся в лесах.Сократить 5 километров - это на несколько часов уменьшить и поиски потерявшихся людей, и вполне возможно шанс успеть спасти чью-то жизнь. За минувший год кировским отрядом Лиза Алерт было выполнено 434 заявки на поиск людей. Больше 80% потерявшихся были найдены живыми. За 4 года существования отряда в регионе отработано больше тысячи заявок.