Поисковики отряда Лизы Алерт в Кирове получили в подарок новый внедорожник
Щедрый подарок от неизвестного благотворителя активисты кировского отряда называют не иначе, как фантастикой. Кто этот человек и чем обусловлен его поступок — неизвестно, но предельно ясно, что подарок спасет много жизней. Из восьми подаренных автомобилей в регионы отправились четыре.
АЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА ЛИЗА АЛЕРТ В Г. КИРОВЕ:
«Регионы выбирали в Лизе Алерт. То есть председатель и смотрели статистику, я думаю, что по поиску и по всем регионам. У нас есть база, в которой все поиски заносятся. И по статистике посмотрели, где больше лесных поисков. Динамично развивается отряд. То есть большой прирост у нас и по количеству поисков и прирост по волонтерам идет. То есть все больше людей примыкает к отряду. Ну и результаты у нас скажем так хорошие».
Хорошие результаты деятельности руководство Лиза Алерт отметило в отрядах Санкт-Петербурга, Брянска и Владимира. Опытные волонтеры Кировского отряда уверены, что автомобиль сильно упростит работу и в разы сократит время поиска людей потерявшихся в лесах.
ДМИТРИЙ САВИНЦЕВ, ВОЛОНТЕР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА ЛИЗА АЛЕРТ В Г. КИРОВЕ:
«Машина очень необходима потому, что лесные поиски, удаленность большая. И проще содержать одну машину целым отрядом, нежели каждый ремонтирует и заправляет свои, собрались организованно выехали. Если на трассе оставляем, хотя есть какая-то лесная дорога, где можно на УАЗике проехать, то можно было бы километра 3-5 сократить».
Сократить 5 километров - это на несколько часов уменьшить и поиски потерявшихся людей, и вполне возможно шанс успеть спасти чью-то жизнь. За минувший год кировским отрядом Лиза Алерт было выполнено 434 заявки на поиск людей. Больше 80% потерявшихся были найдены живыми. За 4 года существования отряда в регионе отработано больше тысячи заявок.
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