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В УФСИН России по Кировской области подвели итоги смотра-конкурса среди осужденных. С изделиями художественно-прикладного творчества познакомилась и наша съемочная группа.Участники готовились к конкурсу не один месяц и старались довести свои работы до совершенства. Строгих условий не было, оценивались лишь творческий подход и оригинальность решений.Традиционные картины и панно, резные шкатулки, шахматы и нарды, изделия из хлеба, кованые цветы, детские игрушки и сувениры. Всего на конкурс было представлено более 50 работ. Лучшие выбирали в нескольких номинациям - живопись, панно, лепка, прикладное творчество. Оценивались художественная ценность, а также возможность практического применения.Некоторые работы сразу же делались как подарки для подшефных детских домов и школ-интернатов. А в целом конкурс направлен на раскрытие способностей осужденных, развитие их творческой активности и формированию у них социально-полезных установок.