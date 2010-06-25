В УФСИН России по Кировской области подвели итоги смотра-конкурса среди осужденных
Участники готовились к конкурсу не один месяц и старались довести свои работы до совершенства. Строгих условий не было, оценивались лишь творческий подход и оригинальность решений.
ЭДУАРД АЮПОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Можно представить, что наши осужденные, как папа Карло, из куска дерева могут делать такие шедевры. Участие осужденных в данном конкурсе поможет им в выборе профессии и дальнейшей адаптации после освобождения».
Традиционные картины и панно, резные шкатулки, шахматы и нарды, изделия из хлеба, кованые цветы, детские игрушки и сувениры. Всего на конкурс было представлено более 50 работ. Лучшие выбирали в нескольких номинациям - живопись, панно, лепка, прикладное творчество. Оценивались художественная ценность, а также возможность практического применения.
ЭДУАРД АЮПОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот это чудо-изделие, изготовленное осужденными ИК-33, в дальнейшем будет направлено в детские дошкольные учреждения. Детишки могут познакомиться с героями народных сказок и увидеть мир деревенской жизни».
Некоторые работы сразу же делались как подарки для подшефных детских домов и школ-интернатов. А в целом конкурс направлен на раскрытие способностей осужденных, развитие их творческой активности и формированию у них социально-полезных установок.
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