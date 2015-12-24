В Кирове ни один пешеходный переход возле школ не соответствует стандартам
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Возле пешеходного перехода отсутствуют искусственные неровности. На самом асфальте нет даже зебры. Единственное, что тут имеется - это дорожный знак пешеходного перехода. Даже дорожных знаков здесь далеко не полный комплект».
По новым национальным стандартам переход возле школы должен быть оборудован пешеходными ограждениями и светофором. Отметим, пока в Кирове ни один пешеходник не отвечает требованиям.
ПАВЕЛ ЕВДОКИМОВ, ИНСПЕКТОР ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Мы уже и в 2017-м проводили обследования, всех пешеходных переходов у школ. По результатам обследования были составлены административные материалы в отношении администрации, выданы соответствующие предписания и представления».
Эта школа построена недавно. Создание пешеходного перехода не входило в проект. Теперь его придется обустраивать. Начало работ запланировано на ближайшее время.
АНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, ЗАМ. ДИРЕКТОРА "ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА":
«Реализация этих мероприятий будет проходить при наступлении благоприятных подобных условий. Т.е. сейчас мы понимаем, что искусственные неровности в зимний период сделать невозможно. Установка пешеходных ограждений будет выполнена после того, как снег сойдет. Возможность будет определения границ тротуаров».
Приведение переходов к нормам - процесс не быстрый, отмечают сотрудники дирекции дорожного хозяйства. Поэтому нет гарантии, что все работы будут закончены в этом году.
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