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Новости / Общество

В Кирове ни один пешеходный переход возле школ не соответствует стандартам

Вчера, 20:05 | Просмотров: 97 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове ни один пешеходный переход возле образовательного учреждения не соответствует стандартам. Об этом рассказали сотрудники Госавтоинспекции. На одном из самых проблемных мест побывала наша съемочная группа.
 
 
Современная школа в микрорайоне Зиновы. Это здание - предмет гордости для учеников, их родителей и чиновников. А вот пешеходного перехода возле образовательного учреждения в пору стыдиться.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Возле пешеходного перехода отсутствуют искусственные неровности. На самом асфальте нет даже зебры. Единственное, что тут имеется - это дорожный знак пешеходного перехода. Даже дорожных знаков здесь далеко не полный комплект».

По новым национальным стандартам переход возле школы должен быть оборудован пешеходными ограждениями и светофором. Отметим, пока в Кирове ни один пешеходник не отвечает требованиям.

В Кирове ни один пешеходный переход возле школ не соответствует стандартамПАВЕЛ ЕВДОКИМОВ, ИНСПЕКТОР ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Мы уже и в 2017-м проводили обследования, всех пешеходных переходов у школ. По результатам обследования были составлены административные материалы в отношении администрации, выданы соответствующие предписания и представления».

Эта школа построена недавно. Создание пешеходного перехода не входило в проект. Теперь его придется обустраивать. Начало работ запланировано на ближайшее время.

В Кирове ни один пешеходный переход возле школ не соответствует стандартамАНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, ЗАМ. ДИРЕКТОРА "ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА":
«Реализация этих мероприятий будет проходить при наступлении благоприятных подобных условий. Т.е. сейчас мы понимаем, что искусственные неровности в зимний период сделать невозможно. Установка пешеходных ограждений будет выполнена после того, как снег сойдет. Возможность будет определения границ тротуаров».

Приведение переходов к нормам - процесс не быстрый, отмечают сотрудники дирекции дорожного хозяйства. Поэтому нет гарантии, что все работы будут закончены в этом году.


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