В Кирове ни один пешеходный переход возле школ не соответствует стандартам

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В Кирове ни один пешеходный переход возле образовательного учреждения не соответствует стандартам. Об этом рассказали сотрудники Госавтоинспекции. На одном из самых проблемных мест побывала наша съемочная группа.Современная школа в микрорайоне Зиновы. Это здание - предмет гордости для учеников, их родителей и чиновников. А вот пешеходного перехода возле образовательного учреждения в пору стыдиться.По новым национальным стандартам переход возле школы должен быть оборудован пешеходными ограждениями и светофором. Отметим, пока в Кирове ни один пешеходник не отвечает требованиям.Эта школа построена недавно. Создание пешеходного перехода не входило в проект. Теперь его придется обустраивать. Начало работ запланировано на ближайшее время.Приведение переходов к нормам - процесс не быстрый, отмечают сотрудники дирекции дорожного хозяйства. Поэтому нет гарантии, что все работы будут закончены в этом году.