Проверка газового оборудования

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В последнее время в новостях всё чаще слышно об авариях, связанных с взрывом газа в жилых домах. На слуху трагедии, произошедшие в Мурманске, Омске, Ижевске. Как обезопасить свой дом от взрыва?Большинство жителей города Кирова по разным причинам не обеспечивают специалистам доступ для техосмотра газового оборудования в своих квартирах. Речь идет, в первую очередь, о кухонных плитах, а также о газовых колонках для нагрева воды и системах индивидуального газового отопления в частных домах и квартирах. Такая проверка должна проводиться ежегодно. Обязательность проверки газового оборудования в квартирах закреплена постановлением Правительства Российской Федерации. Халатность в газовом вопросе влечет за собой административную ответственность и штрафы. Для физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей. Право на проверку внутриквартирного газового оборудования в Кировской области есть у нескольких организаций. Обычно работа специалистов не занимает больше 10-15 минут.Прежде чем звонить специалистам и договариваться о времени проверки своей газовой плиты нужно узнать, не заключен ли уже договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования от лица вашей Управляющей Компании. Если да, то вы уже платите за эту услугу в ежемесячных счетах за коммуналку и вправе требовать проверки газового оборудования без каких-либо затрат. Если нет, то такой договор нужно заключить самостоятельно. При выборе организации, уполномоченной проводить проверку газового оборудования в квартирах, важно проявить бдительность. Вам могут навязать услуги, которые совсем не нужны.Специалисты компании, которая занимается проверками газового оборудования на территории Кирова и региона, за шесть лет проверили 1480 домов в областном центре. В 520 из них были обнаружены утечки, а в 12 домах эксплуатировать газовое оборудование вообще нельзя. И такая статистика - весомый аргумент для того, чтобы задуматься о своей безопасности.