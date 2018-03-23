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Новости / Общество

Михаил Бабич вручил награды кировчанам

Сегодня, 15:16 | Просмотров: 115 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Нижнем Новгороде Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич вручил госнаграды жителям Приволжья. Среди награжденных были и кировчане.

В большой дружной семье Глушко из Лальска пятеро детей. Старшие уже покинули отчий дом, восемнадцатилетняя Анастасия учится в Кирове, в лесопромышленном колледже. Анжела и Коля - еще школьники.

Михаил Бабич вручил награды кировчанамАНАСТАСИЯ ГЛУШКО, ДОЧЬ ЗОИ И АЛЕКСЕЯ ГЛУШКО:
«И старшие меня с собой брали везде, и я с младшими дружно жили, находили общий язык. Нас всегда учили, чтобы мы друг друга не обижали, не ссорились, все вместе, друг за друга, и должны помогать. У меня большая гордость за своих родителей, этим, наверное, все сказано».

Супруги Глушко вместе уже почти три десятилетия. Семья всегда - на первом месте, но многодетные родители успевают заниматься и с другими ребятами. Алексей Николаевич вместе с земляками-пограничниками проводит занятия клуба «Патриот» в Лальской школе, участвовал в создании парка-мемориала Воинской Славы в родном поселке.
Активную позицию разделяет и Зоя Витальевна. Работает в библиотеке и помогает школе в организации учебного процесса и внеурочной деятельности. Медаль «Родительская слава» семье Глушко из Лузского района вручил Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич в Нижнем Новгороде.

Михаил Бабич вручил награды кировчанамЗОЯ ГЛУШКО:
«Счастье, что они пока с нами и радуют нас, это, наверное, и есть родительское семейное счастье, когда дети с тобой».
 
 
 
Михаил Бабич вручил награды кировчанамАЛЕКСЕЙ ГЛУШКО:
«Они все разные, и к каждому нужен свой подход, так же, как и подобрать какую-то профессию, то, на что способен, мы уже видим с рождения, как они идут, так же спортивные секции, вот я увлекался единоборствами, а детям, допустим, лыжи нравятся, танцевальные кружки».

Среди награжденных - еще одна кировчанка. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена Президент Адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина. Профессию выбрала в 8 классе и - на всю жизнь. С отличием закончила Челябинский юридический техникум, а затем Свердловский юридический институт.

Михаил Бабич вручил награды кировчанамМАРИНА КОПЫРИНА, ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Там проходила практику на 4 курсе в адвокатуре, мне очень понравилось, на мой взгляд, из всех юридических профессий самая интересная профессия адвоката, потому что надо быть готовым ко всему, не знаешь, с каким вопросом к тебе придет доверитель, и нет такой узкой специализации, как в других правоохранительных органах».

За 34 года трудовой деятельности Марина Копырина прошла профессиональный путь от адвоката Афанасьевского района до Президента Адвокатской палаты Кировской области. Марина Николаевна организовала работу по повышению квалификации адвокатов, активно участвует в днях бесплатной юридической помощи, научной деятельности ВУЗов, имеет более 30 публикаций в различных журналах и газетах. В течение всех трех созывов выдвигалась в региональную Общественную палату, сейчас является заместителем секретаря. Заслуженную награду Марине Копыриной вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.


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