Михаил Бабич вручил награды кировчанам

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В Нижнем Новгороде Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич вручил госнаграды жителям Приволжья. Среди награжденных были и кировчане.В большой дружной семье Глушко из Лальска пятеро детей. Старшие уже покинули отчий дом, восемнадцатилетняя Анастасия учится в Кирове, в лесопромышленном колледже. Анжела и Коля - еще школьники.Супруги Глушко вместе уже почти три десятилетия. Семья всегда - на первом месте, но многодетные родители успевают заниматься и с другими ребятами. Алексей Николаевич вместе с земляками-пограничниками проводит занятия клуба «Патриот» в Лальской школе, участвовал в создании парка-мемориала Воинской Славы в родном поселке.Активную позицию разделяет и Зоя Витальевна. Работает в библиотеке и помогает школе в организации учебного процесса и внеурочной деятельности. Медаль «Родительская слава» семье Глушко из Лузского района вручил Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич в Нижнем Новгороде.Среди награжденных - еще одна кировчанка. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена Президент Адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина. Профессию выбрала в 8 классе и - на всю жизнь. С отличием закончила Челябинский юридический техникум, а затем Свердловский юридический институт.За 34 года трудовой деятельности Марина Копырина прошла профессиональный путь от адвоката Афанасьевского района до Президента Адвокатской палаты Кировской области. Марина Николаевна организовала работу по повышению квалификации адвокатов, активно участвует в днях бесплатной юридической помощи, научной деятельности ВУЗов, имеет более 30 публикаций в различных журналах и газетах. В течение всех трех созывов выдвигалась в региональную Общественную палату, сейчас является заместителем секретаря. Заслуженную награду Марине Копыриной вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.